Pamela López anhela divorciarse de Christian Cueva lo antes posible

En entrevista con "América Espectáculos", Pamela López se burló brevemente de los anillos que ha mostrado Christian Cueva como regalo a Pamela Franco, dejando entrever que ella misma lo habría diseñado cuando aún estaba con el futbolista y serían "reciclados".

¿La trujillana quiere casarse con su chibolo?

Recientemente Pamela López ha comentado sobre su separación con Christian Cueva, ya que hasta el momento ambos siguen legalmente casados, pese a que cada uno de ellos ya tiene una nueva pareja sentimental. La trujillana tuvo una entrevista con las cámaras de "América Espectáculos", en donde resaltó que no puede hablar mucho del proceso de divorcio con 'Aladino', aunque espera que pronto se concrete.

"(Los vemos muy animados por casarse, eso te favorecería a ti porque tú quieres divorciarse ya) Sí, por supuesto, yo quiero divorciarme ya. No puedo hablar más de ello porque ya sabes que tengo restricciones y lo que hagan las personas mientras que sean felices y no causen daño a terceros, para adelante"

En esa misma línea, Pamela López solo quiere cerrar el capítulo de Christian Cueva de su vida, para enfocarse en sus hijos y ser feliz. Además, en su entrevista mandó un curioso mensaje que sonó como indirecta para 'Aladino'.

"(Tú si quieres estar divorciada de hecho) Yo creo que cuando las personas han sufrido muchísimo, en caso de infidelidad o maltrato, lo que más quieren es divorciarse, desligarse completamente de la persona que te ha causado tanto daño. Confío en Dios para que vaya en un buen puerto.

Paul Michael revela por qué no se puede casar con López

Fiel a su estilo directo, Jazmín Pinedo no dejó pasar la oportunidad para preguntarle a Paul Michael cómo se siente en este momento de su vida, tanto en el plano profesional como personal. Además, lo animó a pronunciarse sobre su relación con Pamela López, tema que ha generado comentarios en redes sociales y entre los seguidores del espectáculo.

Fue ahí donde la 'Chinita' le consultó al joven si tiene planes de matrimonio a futuro con la exesposa de Christian Cueva, a lo que él señaló que aunque sí le gustaría pasar su vida con 'KityPam', por el momento no pueden hacerlo ya que ambos aún están casados legalmente con sus exparejas.

"(Ella ha comentado y no descarta en algún momento casarse, ¿qué opinas de esta situación?) Primero tenemos que divorciarnos porque ambos estamos casados. (Vamos en orden) Estamos en orden, paso a paso. (Primero el divorcio luego hablamos del matrimonio) Pero sí, estamos bien. Ojalá Dios quiera que todo marche bien. Ahorita estamos viendo el momento, estamos amándonos, queriéndonos, respetándonos y ayudándonos, motivándonos en salir adelante como tiene que ser. Poco a poco", fue lo que señaló Paul Michael en vivo.

En conclusión, Pamela López ha demostrado que está esperando ansiosa que se finalicen los papeles del divorcio con Christian Cueva y aunque hasta el momento su nuevo novio, Paul Michael, no le ha pedido la mano; aparentemente tendrían ese plan en un futuro. Por su parte, Christian Cueva dejó claro que su proyecto de vida contempla a Pamela Franco, alimentando además las expectativas de sus seguidores, quienes ya empiezan a ilusionarse con una eventual boda entre ambos.

