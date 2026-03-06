RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡YA NO QUIERE SEGUIR CASADA!

Pamela López anhela divorciarse de Christian Cueva lo antes posible

Pese a que están separados desde hace más de un año, Pamela López aún está esperando que el futbolista le firme el divorcio.

Pamela López no quiere seguir casada con Cueva
Pamela López no quiere seguir casada con Cueva (Composición: Karibeña)
06/03/2026

En entrevista con "América Espectáculos", Pamela López se burló brevemente de los anillos que ha mostrado Christian Cueva como regalo a Pamela Franco, dejando entrever que ella misma lo habría diseñado cuando aún estaba con el futbolista y serían "reciclados".

¿La trujillana quiere casarse con su chibolo?

Recientemente Pamela López ha comentado sobre su separación con Christian Cueva, ya que hasta el momento ambos siguen legalmente casados, pese a que cada uno de ellos ya tiene una nueva pareja sentimental. La trujillana tuvo una entrevista con las cámaras de "América Espectáculos", en donde resaltó que no puede hablar mucho del proceso de divorcio con 'Aladino', aunque espera que pronto se concrete.

"(Los vemos muy animados por casarse, eso te favorecería a ti porque tú quieres divorciarse ya) Sí, por supuesto, yo quiero divorciarme ya. No puedo hablar más de ello porque ya sabes que tengo restricciones y lo que hagan las personas mientras que sean felices y no causen daño a terceros, para adelante"

En esa misma línea, Pamela López solo quiere cerrar el capítulo de Christian Cueva de su vida, para enfocarse en sus hijos y ser feliz. Además, en su entrevista mandó un curioso mensaje que sonó como indirecta para 'Aladino'.

Pamela López revelaría nuevas infidelidades de Cueva: "Si algún canal me llama, se lo proporciono"
Lee también

Pamela López revelaría nuevas infidelidades de Cueva: "Si algún canal me llama, se lo proporciono"

"(Tú si quieres estar divorciada de hecho) Yo creo que cuando las personas han sufrido muchísimo, en caso de infidelidad o maltrato, lo que más quieren es divorciarse, desligarse completamente de la persona que te ha causado tanto daño. Confío en Dios para que vaya en un buen puerto.

Paul Michael revela por qué no se puede casar con López

Fiel a su estilo directo, Jazmín Pinedo no dejó pasar la oportunidad para preguntarle a Paul Michael cómo se siente en este momento de su vida, tanto en el plano profesional como personal. Además, lo animó a pronunciarse sobre su relación con Pamela López, tema que ha generado comentarios en redes sociales y entre los seguidores del espectáculo.

Fue ahí donde la 'Chinita' le consultó al joven si tiene planes de matrimonio a futuro con la exesposa de Christian Cueva, a lo que él señaló que aunque sí le gustaría pasar su vida con 'KityPam', por el momento no pueden hacerlo ya que ambos aún están casados legalmente con sus exparejas.

Paul Michael no descarta tomar unas chelas con Christian Cueva en el futuro: "En algún momento"
Lee también

Paul Michael no descarta tomar unas chelas con Christian Cueva en el futuro: "En algún momento"

"(Ella ha comentado y no descarta en algún momento casarse, ¿qué opinas de esta situación?) Primero tenemos que divorciarnos porque ambos estamos casados. (Vamos en orden) Estamos en orden, paso a paso. (Primero el divorcio luego hablamos del matrimonio) Pero sí, estamos bien. Ojalá Dios quiera que todo marche bien. Ahorita estamos viendo el momento, estamos amándonos, queriéndonos, respetándonos y ayudándonos, motivándonos en salir adelante como tiene que ser. Poco a poco", fue lo que señaló Paul Michael en vivo.

En conclusión, Pamela López ha demostrado que está esperando ansiosa que se finalicen los papeles del divorcio con Christian Cueva y aunque hasta el momento su nuevo novio, Paul Michael, no le ha pedido la mano; aparentemente tendrían ese plan en un futuro. Por su parte, Christian Cueva dejó claro que su proyecto de vida contempla a Pamela Franco, alimentando además las expectativas de sus seguidores, quienes ya empiezan a ilusionarse con una eventual boda entre ambos.
 

Temas relacionados christian cueva divorcio matrimonio Pamela Lopez Paul Michael

Siga leyendo

Lo Más leído

Daniela Darcourt festeja a Luis Advíncula y le dedica emotivo mensaje: "Te amo con locura"

Imitador de Pedro Suárez-Vértiz contra jurado de "Yo Soy" tras eliminación: "Mancharon mi imagen"

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Exchica reality de "Esto es Guerra" anuncia que espera una bebé tras complicaciones: "Fuerte como mami"

Beto Ortiz arremete contra Magaly Medina tras críticas hacia 'El Valor de la Verdad': "Se preocupa más que yo"

últimas noticias
Karibeña