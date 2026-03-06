Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con el programa 'Sábado Súper Star'

Ernesto Pimentel vuelve a la conducción de la televisión peruana con el esperado estreno de 'Sábado Súper Star', un nuevo formato que promete apoderarse del horario estelar de los fines de semana. Tras meses de especulación, el popular presentador retoma este rol con una propuesta renovada que combina talento y desafíos extremos.

Ernesto Pimentel estrena 'Sábado Súper Star'

Ernesto Pimentel regresa este sábado 7 de marzo a la conducción con el programa 'Sábado Súper Star', una propuesta con parodias, retos de baile, canto y hasta extremos, para llevar sana diversión a las familias peruanas. Dicho programa se emitirá después de 'El Reventonazo del verano'; donde diversos artistas mostrarán su talento y competirán con otras figuras.

El artista Ernesto Pimentel retoma la conducción tras haber dejado huella en la televisión peruana con éxitos como 'Camino a la fama' en ATV y 'Sabadazo' en Latina. Estos antecedentes de sintonía elevan las expectativas para su gran debut en 'Sábado Súper Star' este 2026.

"Estoy contento de volver a la conducción con 'Sábado Súper Star', yo siempre ponía algunas secuencias de programas en los que participé en mis redes sociales y había buena aceptación del público. Por ello, he recibido la invitación del canal y tengo la oportunidad de volver a conducir y refrescar la pantalla con un programa divertido, de sana diversión", enfatizó Ernesto Pimentel.

El debut de 'Sábado Súper Star' contará con la presencia estelar del elenco de 'América Hoy', encabezado por una Rebeca Escribens personificada como Thalía en 'Quinceañera'. A esta gala de imitaciones se sumará la doctora Rosario Sasieta, quien sorprenderá al público al transformarse en la reconocida cantante Mimy Succar.

Por otro lado, la adrenalina llegará de la mano de Janet Barboza con un reto extremo, mientras que Edson Dávila pondrá a prueba su talento vocal vestido de mariachi. La noche cerrará con broche de oro con el místico Frank Mendizábal como Michael Jackson y un electrizante duelo de baile protagonizado por Dorita Orbegoso.

Ernesto Pimentel baila con Combinación de La Habana

La Combinación de La Habana compartió en redes sociales detalles de su participación en el tradicional compartir navideño organizado por Ernesto Pimentel. Un video mostró al conductor sumándose al popular "Baile del azúcar", escena que rápidamente generó reacciones y comentarios en plataformas digitales.

En las imágenes, Ernesto Pimentel aparece bailando con entusiasmo junto a los integrantes de la agrupación, demostrando su carisma y conexión con la música. La publicación estuvo acompañada de un mensaje que reflejó el entusiasmo del cierre del año 2025.

De esta manera, Ernesto Pimentel retoma la conducción al frente de 'Sábado Súper Star'. Con este esperado regreso, el presentador promete redefinir el entretenimiento de los fines de semana mediante una mezcla imbatible de talento y humor.