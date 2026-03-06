Rosángela Espinoza y Patricio Parodi bromean tras darse beso en reto de 'EEG': "Lágrimas de emoción"

Desde que Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se dieron un tremendo beso en reto de actuación, han causado una gran polémica entre los medios y sus compañeros. Ambos comentaron entre risas sobre el 'chape', pero finalmente señalaron que estaban prácticamente obligados a hacerlo.
Patricio y Rosángela Espinoza juntos
En el programa 'América Espectáculos', Patricio Parodi junto a Rosángela Espinoza fueron cuestionados tras darse un beso en el programa 'EEG' como parte de un reto de actuación. Así mismo, señalaron que fue una situación que pasó de un momento a otro y no lo esperaban.
"A última hora nos dieron el guion, 'que hay beso con 'Pato'' y yo: '¿Con 'Pato'? No puede ser", expresa la joven influencer, pero Parodi comenta entre bromas y risas: "Ella decía 'hace ocho años me hubieran dado este guion'".
En ese instante, Rosángela señala que así como 'Pato' la viene molestando, así la habrían estado fastidiando todos en el set tras el 'chape'. Además, señaló que el productor del programa reality es el verdadero responsable de todo para hacer una novela.
"Ya te imaginas cómo me han estado molestando todo el programa, yo estaba pensando a qué hora va terminar el programa y justo 'reto'. Como a Peter Fajardo le encanta la novelita, entonces ahí está", agregó. Aunque, el mismo reportero comenta que la joven se habría emocionado con unas lagrimitas y el Pato comentó: "(Vi unas lagrimitas) de emoción".
Lo hicieron por pedido de la producción
Aunque después, tanto Rosángela Espinoza como el chico reality Patricio Parodi señalaron que fue un pedido de la producción del programa 'Esto es Guerra' y no podían rechazarlo porque recibirían algún tipo de sanción por negarse. Incluso, la influencer comentó que podrían perder su trabajo si no lo hacían y por ello, no tuvieron otra que hacerlo
"Lo lo hice por mi equipo porque si nos advirtieron que tenía que haber beso", menciona Rosángela, y Patricio comenta reafirmando lo que decía su compañera: "Nosotros lo conversamos '¿hay beso?', aunque si vamos en contra de la producción (nos sacan. Era beso o la chamba)".
De esta manera, tanto Rosángela Espinoza como Patricio Parodi han comentado entre risas sobre toda la situación que se armó por la telenovela que armó el mismo productor de 'EEG'. Aunque señalan que fueron obligados a darse aquel beso, sino podrían perder su trabajo o tendrían alguna sanción de parte de la producción por negarse.