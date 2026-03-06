Xiomy Kanashiro revela que tenía temor de ser oficializada por Jefferson Farfán: "Era muy mediático"

La relación amorosa de Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán ha sorprendido al público tras cumplir más de un año juntos. Ahora, la bailarina ha revelado que temía que la mediática vida de su pareja le afecte tras oficializar su noviazgo.

Xiomy Kanashiro temía oficialización de Jefferson Farfán

Durante el podcast 'Edson Pa' Que Más', la bailarina Xiomy Kanashiro llegó al set finalmente para responder algunas preguntas. Es así como habló de su carrera musical y su relación amorosa con el expelotero.

Una de las preguntas, fue si la conductora de televisión temía que la relación amorosa que recién empezaba con Jefferson Farfán se volviera parte de la farándula tras oficializarse. Ante esto, la joven señaló las razones de ello expresando que sabía muy poco de la vida expuesta del mismo exfutbolista.

"¿Le temías a la oficialización de tu relación con Jefferson Farfán?", le preguntó Edson, y ella respondió: "Yo creo que sí, no tanto el temor, él era como muy mediático. Como yo siempre se lo he dicho, todo el mundo te ve como 'Jefferson Farfán'. Con decirte que yo no sabía que él había metido el gol para llevarnos al mundial".

Al principio no estuvo interesada

La joven Xiomy Kanashiro llegó al programa digital de 'La Manada' del canal de Jefferson Farfán para contar un poco cómo vive su amor con el expelotero. En ese momento, señaló que está viviendo una etapa muy bonita donde ambos se sienten orgullosos uno del otro.

En otro momento, le consultan sobre cómo inició esa cercanía entre ambos. Aunque la bailarina mencionó que efectivamente fueron amigos, antes de ser pareja, nunca reveló desde cuándo se conocen. Es así como contó que él trató de conocerla, pero no le tuvo interés.

"Nunca lo he comentado, Jefferson y yo nos conocemos hace seis años atrás, lo voy a decir amor porque es tu programa. Por medio de un familiar, me llega la oído el hecho de 'oye tengo un primo que quiere conocerte' por ahí vi quien era y dije 'no, no estoy interesada'", cuenta.

De esta manera, Xiomy Kanashiro ha ido contando un poco más sobre su relación amorosa con Jefferson Farfán y cómo han compartido desde hace muchos años. La bailarina ha señalado que uno de sus grandes temores es que el expelotero oficializara su noviazgo ante el público por lo mediático que era en aquel entonces, pero lograron de igual manera afrontarlo.