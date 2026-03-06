Dayron Martin se burla de Paul Michael: "Ni canta, no sé qué habrá hecho para estar allí"

El músico Dayron Martin no ocultó su molestia y aseguró que la incorporación de Paul Micahel a Combinación de la Habana sería una "falta de respeto" para los artistas que llevan años formándose dentro del género.

Dayron Martin lanza fuerte comentario

La reciente incorporación de la actual pareja de Pamela López a una reconocida orquesta de salsa ha generado controversia en el ambiente musical. El cantante cubano Dayron Martin alzó la voz y cuestionó duramente la decisión, señalando que permitir su ingreso resulta una falta de respeto para los músicos que han dedicado años de preparación y trayectoria para ganarse un lugar en agrupaciones del género.

"Eso es una gran falta de respeto, esa persona ni canta. No sé qué habrá hecho para estar allí, para mí no canta, seguro lo van a poner a bailar, ja, ja, ja", fue lo que señaló Dayron en entrevista con Trome.

Recordemos que Paul Michael volvió a la Combinación de la Habana. El cantante, quien actualmente mantiene una relación con Pamela López, regresó a la reconocida orquesta de salsa tras casi un año de su sorpresiva salida, periodo en el que decidió enfocarse en desarrollar su carrera como solista y otros proyectos musicales.

La noticia fue confirmada el último sábado por la propia agrupación, que utilizó sus redes sociales para anunciar el retorno del artista. El mensaje generó una rápida reacción entre sus seguidores, entre ellos la trujillana, quienes celebraron el regreso del intérprete a la popular orquesta salsera.

Pamela López celebró ingreso de Paul Michael a la Combinación de La Habana

El regreso de Paul Michael a Combinación de La Habana no pasó desapercibido entre los seguidores de la agrupación. La propia orquesta anunció el estreno del videoclip del tema "Perdóname", una producción en la que el cantante aparece con un rol protagónico y que rápidamente despertó la expectativa de los fanáticos que siguen cada lanzamiento del grupo.

Quien también reaccionó al estreno fue Pamela López. La trujillana compartió un video en el que aparece esperando el lanzamiento del tema junto a sus hijos y acompañó las imágenes con un emotivo mensaje, dejando ver el orgullo que siente por el crecimiento profesional de su pareja.

"Amo como vivimos cada logro de cada uno de los nuestros. Mi combi completa", escribió, evidenciando la cercanía y el respaldo que le brinda en esta nueva etapa.

La publicación generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios destacaron el apoyo constante de López hacia el cantante. Para muchos, este paso representa la consolidación de Paul Michael dentro de la escena salsera nacional.

En resumen, la incorporación de Paul Michael a Combinación de la Habana marca un momento clave en su carrera musical y llega acompañado del respaldo público de Pamela López. Sin embargo, Dayron Martin tuvo fuertes críticas para el joven cantante, señalando que no sería un buen músico. Mientras celebran este nuevo logro, la pareja avanza paso a paso en su relación, priorizando estabilidad, respeto y apoyo mutuo.