Esto Es Guerra: El reality de competencia se ratifica como el programa número 1 de la TV peruana

El popular reality de competencia 'Esto Es Guerra' se mantiene en la cima del rating nacional, logrando cifras imbatibles frente a los nuevos estrenos de la temporada.

El reality de competencia 'Esto es Guerra' reafirmó su liderazgo en la pantalla peruana al consolidarse como el programa más visto de la televisión nacional con un sólido promedio de 16 puntos de rating. Durante el horario estelar, el programa alcanzó picos de hasta 25 unidades, marcando una distancia imbatible frente a sus competidores.

El reality que es producido por Pro Tv, y se emite en América Televisión alcanzó los 16 puntos de rating, siendo número uno y superando ampliamente a la competencia. Luego, le siguiendo 'Los otros Concha 2' con 15.9; 'Luz de luna 4' alcanzó 14 puntos y 'Yo soy' tuvo 7.4 puntos.

El esperado encuentro entre Esto es Guerra, Combate y Bienvenida la Tarde revivió la competencia entre los tres realities más importantes del país en una edición especial. El programa contó con el regreso de Laura Huarcayo y La Carlota como conductores invitados de este crossover televisivo.

Shirley Arica deslumbró y Rosángela y Patricio se besan

La modelo Shirley Arica reapareció en la televisión como parte del equipo 'Bienvenida tu tarde' y se mostró muy activa en las competencias, señalando que está preparada para seguir entreteniendo al público con los diversos retos. El equipo liderado por Laura Huarcayo y la Carlota logró imponerse en unos de los retos que tuvieron y para sorpresa de muchos se llevaron un premio.

Asimismo, recordemos que el último miércoles, los guerreros Patricio Parodi y Rosángela Espinoza dejaron a todos sorprendidos al participar en un reto de actuación donde se dieron un beso muy apasionado, y muchos especulan que entre ambos existiría algo más que una amistad. Tras esto, Flavia López, señaló que eso no le ha incomodado pues es parte del trabajo en el reality de competencia.

"Estoy tranquila. No me ha molestado, para nada, es un reto de actuación y parte de nuestro trabajo y cada uno tiene que hacer lo mejor para su equipo", dijo la modelo Flavia López.

En resumen, el programa 'Esto Es Guerra' se consolidó como el programa más visto de la televisión peruana. Con estas cifras imbatibles, el reality de competencia demuestra que su fórmula de entretenimiento sigue siendo la preferida por las familias peruanas en este 2026.