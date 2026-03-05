Laura Huarcayo aclara supuestos coqueteos con Erick Delgado: "Siempre he bromeado con el doble sentido"

Laura Huarcayo aclara rumores con Erick Delgado

Durante una entrevista con el programa "América Espectáculos", Laura Huarcayo fue consultada directamente sobre el encuentro que sostuvo con Erick Delgado. La presentadora no evitó el tema y respondió con naturalidad, asegurando que el momento compartido fue solo una conversación agradable entre colegas.

"Es un invitado bien agradable la pasamos super pero mas alla de eso nada que ver. Ha sido un gusto conocerlo, cuando se puede almorzar con los invitados uno encantada", dijo.

Huarcayo explicó que el exfutbolista participó como invitado en el programa y que el almuerzo formó parte de una dinámica habitual cuando coinciden con figuras que visitan el espacio televisivo. Por ello, negó tajantemente que exista un interés romántico entre ambos.

Además, la conductora señaló que muchas de las interpretaciones surgieron a partir de las bromas que suele hacer al aire. Según explicó, su estilo frente a cámaras incluye comentarios con doble sentido que forman parte del tono divertido del programa, pero que no deben tomarse de manera literal.

"Yo fastidiaba a la Carlota que seria bueno tener un conductor guapo alto, pero solo es broma. El es bastante joven lo veo como un chico joven agradabñe pero solo eso. (¿Segura?), segurisima yo bromeo en televisión siempre he bromeado con el doble sentido".

Con estas declaraciones, Huarcayo dejó claro que su relación con Delgado es únicamente cordial y profesional, poniendo fin a las especulaciones que surgieron tras la difusión de las imágenes del encuentro.

Un emotivo mensaje para su hijo Valentino

Más allá de los comentarios sobre su vida personal, Laura Huarcayo también protagonizó un momento muy emotivo al dedicarle un mensaje a su hijo mayor, Valentino, quien celebró recientemente su cumpleaños número 23.

La conductora expresó con emoción el orgullo que siente por su hijo y recordó los temores que experimentó cuando se convirtió en madre por primera vez. Sus palabras conmovieron incluso a sus compañeros de set, quienes acompañaron el momento con aplausos y gestos de cariño.

"Ahora cumple ya 23 años y estoy muy orgullosa de ti. Ser mamá te da mucho miedo, sientes que no estás preparada... quien me dio seguridad y fortaleció mi vida, fuiste tú, Valentino. Tú me enseñaste a disfrutar de lo imprevisto... Estoy muy orgullosa de ti, te quiero muchísimo", expresó conmovida.

Durante el programa también se mostraron imágenes de Valentino cuando era niño, registradas en la época en que Huarcayo participaba en distintos espacios televisivos de América Televisión. La conductora se emocionó al recordar esos momentos y aprovechó para enviarle besos a través de las cámaras.

Las especulaciones sobre un supuesto romance entre Laura Huarcayo y Erick Delgado quedaron descartadas tras las declaraciones de la conductora. Mientras tanto, la presentadora también mostró su lado más personal al dedicar un conmovedor mensaje a su hijo Valentino.