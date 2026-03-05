Tonino y 'El Grillo' sorprenden al renunciar a "Habla Good" y "Guapotes" en vivo (VIDEOS)

Dos momentos inesperados sacudieron el mundo del streaming peruano. Los creadores de contenido Tonino y 'El Grillo' sorprendieron a todos al anunciar en vivo que dejarán los programas "Habla Good" y "Guapotes", respectivamente. Las renuncias ocurrieron durante las transmisiones y dejaron a sus compañeros completamente sorprendidos.

Ambos anuncios se dieron frente a cámaras y rápidamente se volvieron virales en redes sociales. Los seguidores de estos espacios no tardaron en comentar lo ocurrido, ya que nadie esperaba que estas despedidas sucedieran en pleno programa.

Tonino se despide de "Habla Good"

Durante la transmisión en vivo de "Habla Good", Tonino anunciar que su etapa en el programa llegó a su fin. El creador de contenido explicó que decidió hablar en ese momento para agradecer al equipo por la oportunidad que le dieron. Según contó, ya había conversado el tema con la producción y con algunos compañeros, pero quiso hacerlo público en ese momento.

"Yo sí quería hacer un pequeño anuncio. Bueno esto ya lo he hablado yo con otras personas, este primero quería, ah, o sea, esperaba este momento que justo el pelao no está acá, sí porque sí quería agradecerle mucho la oportunidad que me Dios de estar acá en habla good con todos los chicos", dijo Tonino.

Luego explicó que su salida se debe a un nuevo proyecto que apareció en su carrera. Señaló que esta oportunidad la llevó a tomar la decisión de cerrar esta etapa en el programa.

"Con todo esto este se me ha presentado un nuevo proyecto y bueno este este va a ser como que mi último programa aquí en este mes, hoy día, hoy va a ser el último programa", comentó.

La reacción de sus compañeros fue inmediata. Curwen no podía creer lo que estaba escuchando y le preguntó directamente si hablaba en serio. Tonino confirmó su decisión y se despidió del equipo con un mensaje de agradecimiento.

"¿Estás hablando en serio?", dijo Curwen. "Sí, en serio nada. Muchas Gracias de verdad a todos los quiero muchísimo", respondió.

'El Grillo' renuncia a "Guapotes" en medio de tensión

El segundo momento que generó sorpresa en el streaming ocurrió en el programa "Guapotes". Durante la transmisión, 'El Grillo' anunció que dejaría el espacio luego de sentirse incómodo por una situación ocurrida en vivo.

Todo comenzó cuando en el programa reprodujeron un audio enviado por un usuario que lo criticaba. El comentario generó una discusión entre los conductores. El conductor explicó que ya había advertido que no toleraría ese tipo de situaciones, por lo que decidió tomar una decisión definitiva.

"Yo te dije una más y ahí nada más quedaba... Escúchenme. Yo les yo les voy a decir algo. Yo le dije a Pizarriña que las cosas tienen que tomarse correctamente y no han respetado lo que he dicho", expresó El Grillo. "Yo te puedo (atracar) a todo, pero ahora voy a tomar la decisión que yo te dije Pizarriña que iba a tomar, si iban a continuar con esa actitud", dijo.

Luego anunció su salida frente a todos sus compañeros. Sus compañeros intentaron calmar la situación, pero El Grillo se mantuvo firme en su decisión. Tras esto, el conductor comenzó a alistar su mochila y se preparó para retirarse del set.

"(No hagas tonterías) No, yo lo voy a hacer, de verdad. Yo te dije Pizarriña, te lo juro, con todo el afecto que les tengo hoy por hoy renuncio a 'Guapotes'", afirmó. "Muchísimas gracias. Se lo indiqué Pizarriña, le indiqué a todos los chicos, voy a renunciar a 'Guapotes'. Muchas gracias por todo", dijo antes de levantarse de la mesa.

En conclusión, las salidas de Tonino y 'El Grillo' de "Habla Good" y "Guapotes" respectivamente han generado muchos comentarios en redes sociales. Mientras algunos seguidores lamentan su partida, otros esperan saber cuál será el próximo paso de ambos creadores de contenido en sus carreras.