Pamela López y Paul Michael se lucieron en TV con baile al ritmo de la Combinación de La Habana

Pamela López y Paul Michael volvieron a captar la atención tras protagonizar un llamativo momento en televisión. El cantante, reciente integrante de Combinación de La Habana, llegó al programa Mande quien mande para promocionar el tema "Perdóname". Sin embargo, lo que terminó robándose el show fue el inesperado baile que protagonizó la pareja.

Pamela López y Paul Michael sorprenden con baile en vivo

Durante la emisión del programa, La Carlota invitó a Pamela López y Paul Michael a salir a la pista para demostrar sus habilidades en la salsa. La propuesta se dio mientras Combinación de La Habana presentaba oficialmente al cantante como su nuevo integrante frente a las cámaras.

La también empresaria, conocida por su relación pasada con el futbolista Christian Cueva, aceptó el reto sin dudar y comenzó a coreografiar uno de los temas interpretados por la agrupación. De inmediato, Paul Michael se sumó al baile y ambos comenzaron a lucirse con una serie de pasos que llamaron la atención de los conductores del magazine.

"Ellos se conocen bien, hay química", dijo La Carlota mientras bailaban.

La escena generó entusiasmo en el set, especialmente en la conductora Laura Huarcayo, quien no ocultó su sorpresa al ver el desenvolvimiento de la pareja en la pista.

"Me parece que nos estamos adelantando a la final de El dúo perfecto. Eso es el viernes", comentó entre risas, destacando la química que demostraron frente a las cámaras.

El ambiente distendido continuó con bromas entre los conductores y los integrantes de la orquesta. Incluso, La Carlota aseguró en tono humorístico que el grupo la había convocado para protagonizar el videoclip del tema "Pisco sour", pero que finalmente no recibió pago por el supuesto trabajo. El comentario provocó risas entre los músicos y el público presente.

Pamela López celebra el logro de Paul Michael

El ingreso de Paul Michael a Combinación de La Habana no pasó desapercibido. La propia orquesta difundió el lanzamiento del videoclip "Perdóname", donde el artista asume un rol protagónico. La producción despertó entusiasmo entre los seguidores del grupo, que siguen de cerca cada paso de la agrupación.

Pamela López no ocultó su emoción y publicó un video en el que se le ve esperando el estreno del tema junto a sus hijos. La trujillana acompañó las imágenes con un mensaje cargado de sentimiento, dejando en claro el orgullo que siente por el avance profesional de su pareja.

"Amo como vivimos cada logro de cada uno de los nuestros. Mi combi completa", escribió, evidenciando la cercanía y el respaldo que le brinda en esta nueva etapa.

La publicación generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios destacaron el apoyo constante de López hacia el cantante. Para muchos, este paso representa la consolidación de Paul Michael dentro de la escena salsera nacional.

La incorporación de Paul Michael a Combinación de La Habana no solo marca un nuevo capítulo en su trayectoria musical, sino que también ha puesto su vida personal bajo el foco del público. Su aparición junto a Pamela López en televisión y el momento de baile que protagonizaron reflejaron la complicidad que mantienen como pareja.