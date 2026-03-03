RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Anillos reciclados?

Pamela López afirma que anillos que Christian Cueva publicó serían de su matrimonio: "Los mismos gustos"

Pamela López contó que ella misma mandó a hacer los anillos de su matrimonio. El parecido con los publicados por Christian Cueva y que serían para Pamela Franco generó debate inmediato.

Pamela López asegura que anillos que mostró Christian Cueva en redes serían los de su matrimonio.
03/03/2026

Christian Cueva encendió las redes al compartir la imagen de unos anillos, lo que hizo pensar a muchos que se trataría de un nuevo compromiso con Pamela Franco. Sin embargo, Pamela López salió al frente y aseguró que esas alianzas tendrían el mismo diseño que los aros de su boda con el futbolista o que incluso serían las mismas.

¿Anillos que publicó Cueva serían los de su boda con Pamela López?

En una entrevista con "América Hoy", Pamela López fue clara al referirse a la publicación de Christian Cueva de dos anillos de compromiso en redes sociales. Según contó, ella misma mandó a hacer los anillos que usaron en su boda en el 2019 y el diseño sería igual al que apareció recientemente en redes.

"Sí, esos son los anillos de mi matrimonio, que yo misma les mandé a hacer. No sé si son los mismos. Puede ser que también tengamos los mismos gustos hasta en los anillos, puede ser, ¿no? Mi matrimonio fue este con esos anillos", expresó.

Sus palabras hicieron que muchos empezaran a comparar fotografías antiguas de su boda con la publicación del futbolista. Para varios seguidores, el parecido es evidente. Mientras tanto, Pamela dejó en claro que está enfocada en cerrar ese capítulo de su vida y que espera con ansias su divorcio.

"Las personas que hoy en día ya hemos vivido tantas cosas tan fuertes como en mi caso, lo que más nos importa es estar liberadas de personas narcisistas, de personas que en algún momento nos dañan emocionalmente, psicológicamente, a uno y a la familia. Estar divorciados significa una victoria. Y ojalá que así sea", señaló.

Mensaje directo a Pamela Franco

La trujillana también se refirió a la actual pareja de Cueva. Aunque dijo que le desea lo mejor, su mensaje dejó mucho para interpretar.

"Me parece muy bien que ella sea su ilusión casarse con un gran personaje en su vida. Y le deseo todas las buenas vibras. De verdad, te deseo todas las buenas vibras. Te deseo que ocupes mi lugar porque solo así vas a comprender muchas cosas. (Así va a saber lo que tú has vivido, posiblemente) No es que te desee el mal, ¿no? Porque ya lo tienes. Que les vaya súper bien", manifestó.

En conclusión, la publicación de los anillos por parte de Christian Cueva ha reavivado la polémica. Pamela López asegura que el diseño es el mismo que el de su matrimonio y, mientras espera su divorcio, deja claro que quiere dar vuelta a la página. Sin embargo, el tema sigue generando preguntas y comentarios en la farándula nacional.

