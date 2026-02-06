Dayron Martín no se rectifica sobre amorío con Pamela López tras carta notarial: "Asesórese bien"

El cantante cubano Dayron Martín decidió no dar marcha atrás tras revelar que tuvo un amorío con Pamela López. Lejos de retractarse, el artista respondió por la vía legal con una carta notarial y dejó una advertencia clara a la trujillana.

El tema se volvió tendencia luego de que Pamela solicitara una rectificación pública. Sin embargo, Dayron sostiene que nunca mintió y que sus palabras fueron sacadas de contexto.

Dayron Martín responde carta notarial de Pamela López con otra

Luego de recibir la solicitud, el cantante optó por enviar una carta notarial donde reafirma su versión. En el documento, explica que en una entrevista en "Amor y Fuego" no habló de una relación formal con Pamela, sino de encuentros del pasado.

"Dando respuesta a su requerimiento de 'rectificación de declaraciones', respecto de la entrevista que me realizara el programa 'Amor y Fuego' de Willax TV, de fecha 03 de febrero de 2026, en donde el remitente afirma 'sí estuve con Pamela López cuando Anhelí era mi pareja', sosteniendo que habría existido entre nosotros una supuesta relación sentimental", señala el texto.

05.02.26 | Dayron Marín no se rectifica por confesar amorío con Pamela López tras recibir carta notarial. Fuente: Instagram de Dayron Martín pic.twitter.com/Tl6HtsH40b — @ghelanma (@ghelanma) February 6, 2026

Dayron aclara que jamás usó palabras que indiquen un romance estable y que solo respondió a lo que se le preguntó en televisión. En su defensa, el músico recuerda que la propia Pamela López habría reconocido públicamente que sí ocurrió "algo" entre ambos años atrás. Según Dayron, esa afirmación quedó registrada en el programa "Ponte en la cola".

"Que, en la entrevista mencionada, en ningún momento el remitente manifiesta lo que usted afirma. Solo se limita a responder cuando se le pregunta si se metió con Pamela López cuando estaba con Anhelí Arias, a lo que responde 'sí'. Dicha afirmación es verdad y usted lo sabe, puesto que en el programa 'Ponte en la cola' de Latina TV, de fecha 25 de setiembre de 2025, usted respondió: 'Por supuesto, claro que sí, en el año 2008-2009'", se lee en la carta.

Además, el cantante menciona que Christian Cueva, expareja de Pamela, también habría hablado de estos vínculos en redes sociales. La carta hace referencia a la polémica historia del futbolista donde menciona a hombres, entre ellos Dayron Martín, que habrían estado con Pamela López.

"Asimismo, debemos señalar lo afirmado por el padre de sus hijos, el señor Christian Cueva, quien indicó que fue usted quien le confesó haber estado con varias personas, entre ellas el remitente, afirmación realizada en su cuenta de Instagram y difundida en medios de comunicación", señala el documento.

La advertencia directa del cantante

El punto más fuerte del documento llega al final. Dayron Martín cuestiona el reclamo legal y lanza una advertencia directa a Pamela López, pidiéndole que se asesore mejor antes de continuar con este tema.

"A efectos de no hacer perder tiempo con cartas notariales sin sentido y que usted misma sabe que lo manifestado sí ocurrió, asesórese bien para que posteriormente no sea perjudicada con una denuncia penal y las responsabilidades civiles que ello acarrea", concluye la misiva.

En conclusión, Dayron Martín envía una carta notarial a Pamela López deja claro que no se retractará y que mantiene firme su versión sobre el amorío que habría tenido con ella. Mientras tanto, el cruce de declaraciones continúa y todo indica que esta historia seguirá dando que hablar en la farándula nacional.