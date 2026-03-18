Pol Deportes se emociona tras mensaje de agradecimiento de Tom Holland: "Aún no lo superamos"

El actor Tom Holland dejó en shock a sus seguidores al incluir al Perú en el lanzamiento global del tráiler de 'Spider-Man: Un Nuevo Día' con Pol Deportes. En ese sentido, el joven peruano compartió un mensaje de agradecimiento que recibió de parte del reconocido artista británico.

Tom Holland agradece a Pol Deportes

A través de sus redes, Pol Deportes sorprendió a sus seguidores formando parte del lanzamiento mundial del nuevo film de 'Spider-Man'. Así mismo, también compartió un video donde el actor Tom Holland, protagonista de la película, le mandó un agradecimiento especial.

"Hola, Cleaver. Soy Tom Holland. Primero, muchas gracias por animar a las personas a seguir sus sueños y muchas gracias por ayudarnos a lanzar el tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day'. Cuídate, amigo", menciona el actor en el video.

Ante este video, el mismo joven peruano señaló que se encuentra muy emocionado por todo lo que viene pasando y agradeció al actor británico por el mensaje, así como a las reconocidas marcas de Marvel y Sony por darle la oportunidad a él.

"Aún no lo superamos... Gracias Tom Holland por este mensaje y por valorar lo que hacemos. Ser parte del lanzamiento de 'Spider-Man: Un Nuevo Día' desde Perú 🇵🇪 es un orgullo enorme. Gracias a Sony y Marvel por la oportunidad de crear y llevar nuestro talento al mundo. Esto recién comienza", expresó el peruano en sus redes.

Perú inicia el lanzamiento con Pol Deportes

El encargado de dar inicio a esta campaña global fue Pol Deportes, quien desde Lima compartió el primer fragmento del tráiler, generando gran repercusión en redes sociales. El joven creador de contenido anunció la exclusiva con entusiasmo, destacando la importancia del momento.

"Hoy les tengo una exclusiva mundial. Y no, no es un fichaje ni un clásico. Hoy estamos hablando de algo mucho más grande: Spider-Man", afirmó.

En otro momento del video, el adolescente reforzó su emoción por formar parte de este lanzamiento internacional. Asimismo, resaltó la influencia del superhéroe en su vida personal y profesional.

"Soy un gran fan de Spider-Man y me ha inspirado muchísimo a lo largo de mi vida y carrera. Y ahora, desde Perú, tenemos el honor de presentarles una parte exclusiva del nuevo tráiler: Spider-Man: Un Nuevo Día", agregó.

De esta manera, Pol Deportes es el primer peruano en formar parte de este primer fragmento del tráiler de 'Spider-Man: Un Nuevo Día' y recibió un mensaje de agradecimiento del protagonista Tom Holland, mostrándose muy emocionado.