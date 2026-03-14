Ezio Oliva celebra ser el primer peruano en ganar el Premio Dial: "Ser el nuevo del salón nunca es fácil"

Ezio Oliva logró ganar un Premio Dial en España, convirtiéndose en el primer peruano en recibir este importante reconocimiento internacional. El cantante expresó el orgullo por ganar un reconocimiento así y agradeció a sus colegas por recibirlo.

Ezio Oliva gana Premio Dial en España y se emociona

El cantante peruano Ezio Oliva vive uno de los momentos más importantes de su carrera. El artista logró ganar un Premio Dial, convirtiéndose en el primer peruano en recibir este importante reconocimiento internacional.

El premio fue entregado durante la edición número 30 de los Premios Dial, realizada en Tenerife, España. La ceremonia reúne cada año a grandes figuras del pop latino y es organizada por Cadena Dial, una de las radios más influyentes de la música en español.

Muy emocionado, Ezio Oliva dedicó el premio a su país y habló sobre el difícil camino que tuvo que recorrer para abrirse paso en otro país. La victoria de Ezio Oliva ha sido celebrada por muchos seguidores peruanos, ya que se trata de la primera vez que un artista nacional gana este premio.

El cantante viene trabajando desde hace algunos años en el mercado europeo. Actualmente vive en España junto a su esposa Karen Schwarz y sus dos hijas.

En ese tiempo ha lanzado varias canciones que han logrado buena aceptación del público español, entre ellas "Sevilla", grabada junto al venezolano Carlos Baute. También destacan temas como "De Madrid al cielo" y "Mal amor". Gracias a este trabajo constante, el artista ha ido ganando espacio en la industria musical española.

Cuando subió al escenario para recibir el premio, Ezio Oliva no pudo ocultar su emoción. En su discurso recordó lo difícil que fue comenzar desde cero en otro país. El cantante confesó que el camino no fue sencillo y que incluso hubo momentos en los que pensó en dejar la música.

"Gracias... no es fácil ser el nuevo del salón. Han sido años retadores y España es para mí la oportunidad de volver a creer en mí, en mi música, porque hace tres años estuve a punto de dejarlo todo", expresó. Sus palabras fueron muy aplaudidas por el público presente en la ceremonia.

Durante su mensaje, el cantante también habló del orgullo que siente por representar al Perú en un evento tan importante de la música latina. Ezio aprovechó el momento para destacar el talento que existe en el país.

"Es una noche muy importante porque una bandera peruana es premiada en los 30 años de los Premios Dial. Me siento muy orgulloso y quiero decirles que el Perú es un país maravilloso donde hay muchísimo talento. Espero que en los próximos años otro peruano pueda llevarse esta maravilla. ¡Vamos Perú!", dijo.

Los mensajes que compartió en redes sociales

Después de la premiación, Ezio Oliva también utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo del público y compartir lo que sentía en ese momento. El artista contó que todavía estaba tratando de asimilar lo que había vivido esa noche. También dedicó unas palabras especiales a España, país donde ahora desarrolla gran parte de su carrera.

Ezio Oliva gana Premio Dial en España. (Captura de pantalla)

"Aún estoy tratando de encontrar las palabras para describir lo que he vivido hoy... Hay momentos que simplemente te recuerdan lo maravillosa que puede ser la vida", escribió. "Gracias, España querida, por todo lo que me estás permitiendo vivir, sentir y soñar", agregó.

Horas después publicó otro mensaje donde volvió a hablar sobre su experiencia en la ceremonia. Agradeció a sus colegas españoles.

Ezio Oliva celebra ganar Premio Dial y deja sentido mensaje. (Captura de pantalla)

"Ser el nuevo del salón nunca es fácil, pero ha sido un verdadero lujo compartir estos premios con tantos compañeros de música increíbles. Algunos ya eran amigos, a otros los acabo de conocer, pero todos me recibieron con un abrazo sincero en esta nueva etapa en España. Los respeto profundamente, y para mí fue un verdadero honor compartir escenario con ustedes", escribió.

En conclusión, el premio obtenido por Ezio Oliva marca un momento muy importante para su carrera y también para la música peruana. Su triunfo demuestra que el talento nacional puede abrirse camino en escenarios internacionales. Hoy el cantante celebra este reconocimiento con orgullo y esperanza, dejando claro que su sueño sigue creciendo.