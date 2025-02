Ezio Oliva revela que Karen Schwarz PAGABA las cuentas al inicio de su relación: "Me pasaba su tarjeta"

El cantante Ezio Oliva sorprendió al revelar que, al inicio de su relación con Karen Schwarz, atravesaba una difícil situación económica. Luego de la disolución de su grupo Ádammo, quedó en bancarrota y le confesó a su pareja que no tenía dinero, pero ella lo apoyó durante meses cubriendo sus gastos.

Durante una entrevista con Verónica Linares, el intérprete de 'Cómo le hago' contó que Schwarz encontraba maneras de ayudarlo sin que él se sintiera incómodo. Aseguró que ella solía hacerse cargo de las cuentas cuando salían juntos y que, incluso, le permitía pagar con su tarjeta de crédito para que él no se sintiera mal.

"Lo hacía porque yo le decía que no podía (invitarla), pero ella era como: Vamos a comer. Yo me sentía súper mal, pero ella me pasaba la tarjeta y me decía que estuviera tranquilo", expresó.