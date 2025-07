¿Indirecta? Novio de Leslie Shaw se pronuncia tras EVDLV de 'Chechito': "Tú mencionas mi nombre"

Leslie Shaw ha vuelto a generar controversia luego de que Chechito, no respondiera en 'El Valor de la Verdad' si habría tenido un 'affeire' tras presionar el botón rojo. Esta situación incomodó a Leslie quién desencadenó una fuerte reacción en sus redes sociales y hasta dejó entrever que su novio 'El prefe' le pegaría llegando a Perú.

A pesar de la controversia, Leslie Shaw y su prometido se encuentran de viaje por Japón, compartiendo momentos de su travesía en redes sociales. Desde sus historias de Instagram, 'El Prefe' no ha sido ajeno al escándalo y ha publicado varios mensajes que muchos seguidores interpretaron como indirectas hacia Chechito.

El tono subió aún más cuando al día siguiente, 'El Prefe' compartió una canción en sus historias junto a una frase contundente. Para muchos, esto sería una amenaza velada hacia Chechito por haber dejado el rumor.

La artista no se contuvo en sus declaraciones. A través de un video, Leslie dejó en claro que sintió traicionada por el silencio de Chechito, a quien acusó de no haber sido claro en su participación televisiva, a pesar de saber que ella mantiene una relación estable desde hace años.

"Yo no he dicho nada de Chechito porque pensé que iba a responder sinceramente, que obviamente hay niveles y yo jamás me metería con él (...) ahora esta amistad se acabó, porque apretó el botón y no aclaró que no pasó absolutamente nada, sabiendo que yo tengo novio hace años. Me parece de mari... Eres un mar...", sentenció la cantante.