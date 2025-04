Roberto Martínez aclara su salida con Larissa Riquelme y ella le responde: "Que mi nombre no se use"

Roberto Martínez volvió a estar en el ojo público tras su aparición en el programa 'Enfocados', donde aseguró haber salido con la modelo paraguaya Larissa Riquelme. Sus declaraciones, lejos de pasar desapercibidas, provocaron una contundente reacción de la modelo, quien el día de ayer ya había anunciado medidas legales contra el exfutbolista.

En el podcast 'Enfocados', Roberto Martínez reveló detalles de su supuesta salida con Larissa Riquelme. Según contó que, aunque intentó invitarla a salir, la modelo tenía pareja y todo quedó en una simple cena. Sin embargo, su respuesta en 'El Valor de la Verdad' años después generó malentendidos con Riquelme.

"Ella vino con la hermana, pero el novio viajaba ese día y ellas quisieron salir a comer. Yo quería prender la motosierra, pero no tenía opción. Y un día en El Valor de la Verdad me preguntan, porque son medio capciosos, pero dicen sí o no, y me preguntan: '¿Saliste con Larissa?'. Yo sabía que era inalcanzable, el novio medía 2 metros con tatuajes. Yo dije eso, pero en la promoción solo sale la respuesta y se enojó diciendo que no me conocía ni en pelea de perros", comentó Martínez.