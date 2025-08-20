Gustavo Salcedo anuncia el fin su matrimonio con Maju Mantilla: "Fueron años muy importantes"

La historia de amor entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo llegó a su fin tras más de una década juntos y dos hijos en común. Aunque la pareja ya había enfrentado rumores de crisis en el pasado, incluyendo un ampay en 2023, siempre se mostraron unidos públicamente. Sin embargo, un reciente comunicado de Salcedo en redes sociales confirmó su separación definitiva.

Gustavo Salcedo anuncia separación de Maju Mantilla

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gustavo Salcedo informó que, de mutuo acuerdo, ponía fin a su matrimonio con Maju Mantilla. El también deportista olímpico explicó que la decisión llegó tras un proceso de varios meses en los que ambos buscaron manejar la situación con respeto y madurez.

"Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla", señaló en el inicio del comunicado.

Salcedo no dudó en resaltar la importancia de la ex reina de belleza en su vida, así como los años que compartieron como pareja. También explicó que ambos seguirán enfocados en sus hijos y en mantener una buena relación como padres.

"Fueron años que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión", agregó.

Hasta el momento, Maju Mantilla no se ha pronunciado oficialmente sobre la separación. La noticia, no obstante, ya se viralizó en redes sociales y ocupa titulares en diversos medios de espectáculos.

Comunicado de Gustavo Salcedo.

Magaly Medina opina sobre el comunicado

El tema también llegó a la televisión. Durante la última emisión de su programa, Magaly Medina comentó el comunicado de Gustavo Salcedo y expresó su sorpresa de que él, y no Maju, fuera quien decidiera dar la noticia públicamente.

"Ella no ha compartido nada sobre este tema en sus redes y es su pareja que aparentemente siempre dijo que no era público, cuando sacamos un informe sobre su entrenadora por cómo la recogía y la cercanía que tenían. Demandó ante la Asociación de Radio y Televisión a un juicio que no tuvimos defensa, pero ahora resulta que es él y no Maju el que hace esta declaración pública", señaló la conductora.

En conclusión, la separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo marca el cierre de una de las relaciones más estables del espectáculo peruano. Aunque él ya confirmó la noticia, muchos esperan conocer si la ex Miss Mundo dará su versión en los próximos días. Por ahora, la prioridad de ambos parece centrarse en el bienestar de sus hijos y en mantener discresión