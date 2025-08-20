RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Suheyn Cipriani responde a César Vega tras negar haberla agredido: "Que no mienta ante lo evidente"

Tras las nuevas declaraciones de César Vega, Suheyn Cipriani sale a responder sumamente molesta para desmentirlo y lo tilda de narcisista.

Suheyn Cipriani responde a César Vega tras negar haberla agredido
Suheyn Cipriani responde a César Vega tras negar haberla agredido (Composición Karibeña)
20/08/2025

El conflicto entre Suheyn Cipriani y César Vega parece que aún no terminará, esto a raíz que el salsero salió a negar haber agredido a la modelo cómo lo contó en 'El Valor de la Verdad'. Ahora, la joven madre sale a responder con todo señalando que el cantante está mintiendo nuevamente. 

Suheyn molesta por la mentira de César Vega

La modelo se comunicó directamente con la conductora Magaly Medina en su programa de TV para responder a las declaraciones de César Vega, donde niega haberla agredido estando en gestación. Es así como Suheyn Cipriani desata su molestia y señala que no puede seguir diciendo mentiras. 

"Él va cambiando la versión dependiendo lo que le conviene en realidad. El domingo salió pidiendo disculpas, pero parece que con los días se le va yendo el arrepentimiento y otra vez dice que tiene cosas que aclarar. Yo aceptó sus disculpas, pero que se ponga a mentir otra vez, eso sí me molesta", expresó. 

Así mismo, vuelve a señalar que el cantante salsero también la agredía cuando estaba sobrio. Además, señala que el padre de su hija no solo es alcohólico, sino narcisista que cambie su versión cuando le conviene diciendo cuando se acuerda de las agresiones y cuando no. 

"Eso de que solo me trataba mal cuando esta alcoholizado, es falso. Tuvimos muchos momentos en que él era cruel conmigo y no estaba alcoholizado. Él sí es alcohólico, es una enfermedad terrible, pero también es narcisista. Supuestamente nunca se acuerda nada de lo que me hizo, pero ahora dice que sí", agregó.

Quiere pasar la página

Luego, la joven menciona que no tiene nada en contra del padre de su hija, pero que no aguantará las mentiras por más que trate de limpiar su carrera musical de esa manera. Espera que el salsero pueda dejar el tema ahí. 

"Yo no tengo nada en contra de él, simplemente algo que me fastidia demasiado es la mentira y ya él siendo consciente de todo lo que hemos vivido, ya debería dejarlo ahí. Yo entiendo que él tiene que limpiar su carrera, salir delante, pero que ya deje el tema ahí. Le deseo mucha paz y que no mienta ante lo evidente", sentenció.

De esta manera, Suheyn Cipriani señala que César Vega estaría cambiando su versión nuevamente diciendo más mentiras sobre lo que vivieron. Además, dejó en claro que sí fue víctima de agresión y tiene pruebas de ello muy evidentes. 

