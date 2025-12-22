Imitadora de Michael Jackson ganó la gran final de "Yo Soy" y se emociona: "Gracias por creer en mí"

La magia del 'Rey del Pop' brilló en el escenario peruano. Gabriela Villanueva, joven imitadora de Michael Jackson, se convirtió en la gran ganadora de la temporada 2025 de "Yo Soy", tras vencer a los imitadores de Green Day y Alejandra Guzmán en una gran final. Tras su victoria, la artista expresó unas emotivos palabras.

Imitadora de Michael Jackson ganó "Yo Soy"

La joven Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se coronó como la gran ganadora de la final de "Yo Soy", superando a los imitadores de Green Day y Alejandra Guzmán. Su talento, disciplina y carisma conquistaron al jurado y al público en una noche llena de música, emoción y lágrimas.

La final del programa se realizó el sábado 20 de diciembre con el jurado conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos "Cachín" Alcántara. Desde su primera aparición, Gabriela impactó con su interpretación de "Billie Jean", demostrando dominio escénico y una energía que hizo levantar de sus asientos a los asistentes.

Luego volvió a brillar con "Thriller", una de las canciones más recordadas del ícono mundial. Su voz, sus pasos de baile y la puesta en escena lograron recrear la esencia del verdadero Michael Jackson, recibiendo aplausos y ovaciones. Con la emoción de haberse coronado campeona, Gabriela interpretó "Billie Jean".

"Me siento emocionada, tengo muchas ganas de llorar. Estoy muy feliz porque sé que ha sido fruto de mucho esfuerzo y de mucho trabajo", dijo Gabriela, con lágrimas en los ojos al escuchar su nombre como ganadora.

Con apenas 21 años y proveniente de Ilo, Gabriela demostró que los sueños se logran con sacrificio. Antes de llegar al programa, trabajaba como mesera y cocinera, pero su amor por la música la llevó a intentarlo una vez más en "Yo Soy".

"Se lo dedico a mis tíos, a mi tío Chumpi y a mi tía Laura que hicieron posible que yo llegue a este punto, a mis padres y a mis hermanos. Gracias por creer en mí, por apoyarme", expresó emocionada la imitadora.

Gabriela también aprovechó para agradecer al público por el apoyo recibido. La joven resaltó que sin el aliento y la motivación de sus seguidores no habría llegado tan lejos en la competencia, pues cada voto y mensaje de cariño la impulsó a seguir dando lo mejor de sí en el escenario.

"Gracias por creer en mí y apreciar mi talento. Yo vengo desde muy lejos a ver qué pasaba, si lo lograba y lo logré. Y ha sido gracias a su aliento, a su motivación", comentó la artista, quien no ocultó su sorpresa al recibir el trofeo y un premio de 20 mil soles.

Una fan que cumplió su sueño

Desde pequeña, Gabriela sintió admiración por Michael Jackson gracias a sus padres, quienes le mostraron su música y estilo. Hoy, su sueño se hizo realidad al rendirle homenaje desde un escenario nacional. Finalmente, la ganadora aseguró que esta experiencia le dejó una gran enseñanza.

"Me llevo conocimiento, amigos, mucho apoyo y una enseñanza de vida para enfrentar mis miedos para lograr grandes cosas (¿Qué le dices al público?) Gracias por ver mi voz y no quién soy, ni nada de eso. Simplemente ver el talento y el arte que aporta al programa, al mundo, al Perú, en general. (A celebrarlo como se debe porque eres una ganadora) Gracias", señaló.

En conclusión, Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se consagró como la gran ganadora de "Yo Soy", cautivando al jurado y al público con su talento, carisma y dedicación. Su triunfo representa el esfuerzo de una joven que luchó por cumplir su sueño y que ahora se abre paso como una de las voces más prometedoras del país.