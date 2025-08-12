Ricardo Morán se indigna con participante de 'Yo Soy' tras peculiar presentación: "¿Primero agradecer a Dios?"

El regreso del programa "Yo Soy" a la pantalla de Latina ha generado gran expectativa entre el público, no solo por el talento que exhiben los participantes, sino también por momentos que se vuelven virales por razones inesperadas. Durante la reciente audición de la nueva temporada, un curioso intercambio entre el jurado y un concursante provocó risas, tensión y un amplio debate en redes sociales.

Ricardo Morán interrumpe a concursante por mencionar a Dios

El protagonista del incidente fue Percy Jesús Palacios, un aspirante a imitador de Christian Meier, quien antes de presentarse decidió agradecer a Dios. Su saludo, sin embargo, no fue bien recibido por el productor y jurado Ricardo Morán, quien respondió con ironía. Cuando Morán le pidió que se presentara, Palacios comenzó diciendo:

"En primer lugar, agradecer a Dios...", lo que generó la inmediata reacción de Morán: "¿En primer lugar, agradecer a Dios es tu nombre completo o cuál es el apellido?".

El concursante intentó continuar con su agradecimiento, pero Morán insistió en obtener su nombre real. Finalmente, Palacios se identificó como "Percy Jesús Palacios", a lo que Morán replicó con un sarcástico "Gracias". Cuando el participante mencionó que sus amigos le decían "PJ", Morán le dijo tajantemente:

"Sí, pero no somos tus amigos", cerrando así la conversación con un tono seco que llamó la atención de la audiencia.

Ricardo Moran polémica con concursante pic.twitter.com/0YhI6eD3Gr — VAMN (@VictorAlfr33625) August 13, 2025

Imitación de Christian Meier no convence y participante es eliminado

Tras este intercambio, 'PJ' interpretó el tema "Quédate", popular canción de Christian Meier. Aunque Carlos Alcántara reconoció la similitud vocal con el cantante original, los otros jurados, Morán y Jely Reátegui, consideraron que la imitación no era suficiente para avanzar en el programa. El conductor Franco Cabrera intervino para retirar al participante del set mientras Morán sentenciaba:

"Ya no estarás, gracias". Así, el joven se despidió de su primera experiencia televisiva en "Yo Soy", pero su presentación será recordada más por la peculiar forma en que comenzó que por su talento.

Fuera del programa, las reacciones en redes no se hicieron esperar. Muchos usuarios en redes sociales criticaron el comentario irónico de Morán respecto a la mención de Dios. Algunos expresaron su desacuerdo con mensajes como:

"Quiero ver después a ese pelado, Dios es lo más grande" o "Ahora entiendo por qué despidió a Giacomo Bocchio de El Gran Chef". Por otro lado, algunos seguidores defendieron al jurado con comentarios como: "El señor debe ceñirse solo a su casting", respaldando su postura profesional.

El episodio protagonizado por Percy Jesús Palacios y Ricardo Morán puso en evidencia las tensiones que pueden surgir en audiciones televisivas, donde más allá del talento, los detalles y las actitudes se vuelven protagonistas. Aunque el joven no logró avanzar, su participación dejó una huella.