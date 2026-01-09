Vanessa Pumarica asegura que Christian Cueva la llamó para 'parcharla': "Me gritó y le colgué"

Vanessa Pumarica decidió contarlo todo y dejó a más de uno sorprendido. La chimbotana reveló que Christian Cueva se comunicó directamente con ella para reclamarle y gritarle, luego de que opinara sobre Pamela Franco, actual pareja del futbolista. Según contó, la llamada fue tan incómoda que decidió colgarle sin pensarlo dos veces.

Vanessa Pumarica acusa a Christian Cueva de gritarle en llamada

La declaración se dio en el programa "Préndete" y rápidamente generó comentarios en redes sociales. Para Vanessa, la actitud del popular 'Aladino' no fue la correcta y dejó en evidencia un comportamiento impulsivo que, según ella, no debería tener una figura pública.

Además, Vanessa Pumarica explicó que Christian Cueva se comunicó con ella con la intención de enfrentarla por sus comentarios. Sin embargo, lejos de buscar un diálogo calmado, el tono del futbolista fue elevado desde el inicio.

"Él (Cueva) me llamó, definitivamente no como lo que hizo con 'La Mackyna', pero me llamó de frente a gritarme, supuestamente a parcharme... pero le colgué, no le seguí el juego. No hay duda de que es una persona prepotente, impulsiva, no piensa para hablar", contó la cantante.

Pumarica dejó claro que no estaba dispuesta a tolerar gritos ni malos tratos, por lo que decidió ponerle fin a la conversación sin continuar con la discusión. Más allá del incidente telefónico, Vanessa Pumarica remarcó que Christian Cueva debería ser más cuidadoso con su forma de expresarse, ya que cualquier acción suya termina siendo noticia.

La cantante aseguró que el futbolista suele reaccionar en caliente y que, en su opinión, intenta intimidar cuando se siente atacado. Sin embargo, también cree que no pasará a mayores por el simple hecho de que él es consciente de su exposición mediática.

"Yo creo que él ha estado molesto cuando ha salido a hablar, de una u otra manera ha tratado de intimidar con su léxico de malandro. Pero no creo que tome cartas en el asunto (con sus amenazas) porque sería tonto, pues es una persona pública", indicó.

La relación rota con Pamela Franco

Vanessa recordó que durante varios años mantuvo una amistad cercana con Pamela Franco, pero esa relación se rompió hace algunos meses. Desde entonces, cualquier opinión suya sobre la cantante ha generado reacciones, incluso del propio Christian Cueva.

Para Vanessa, el futbolista reacciona de esa manera porque siente la necesidad de proteger a su pareja. Sin embargo, ella considera que eso no justifica su comportamiento.

"Cuando se meten con él o se meten con alguien que quiere se pone así. Yo puedo entender que la quiera defender (a Pamela), pero considero que no son las formas y queda demostrado que es una persona impulsiva", señaló.

Las palabras de Vanessa Pumarica se suman a una serie de controversias que en los últimos meses han rodeado a Christian Cueva. Esta vez, el futbolista vuelve a ser noticia no por su desempeño en la cancha, sino por su carácter y la forma en la que enfrenta las críticas.

En conclusión, Vanessa Pumarica, examiga de Pamela Franco, señaló que Christian Cueva la llamó para reclamarle por comentarios relacionados a su pareja, pero que decidió cortar la comunicación debido al tono alterado del futbolista. Sus declaraciones generaron reacciones en redes sociales y volvieron a colocar al jugador en el centro de la atención mediática.