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Samahara Lobatón revela que Bryan Torres quiere reducir la pensión de sus hijos: "¡Qué malo es!"

Durante el reality de convivencia, Samahara Lobatón terminó revelando que era Bryan Torres quien pedía reducción de la pensión de alimentos para sus dos menores hijos.

Samahara Lobatón revela que Bryan Torres quiere reducir la pensión de sus hijos
Samahara Lobatón revela que Bryan Torres quiere reducir la pensión de sus hijos (Composición Karibeña)
17/03/2026

El pasado lunes inició oficialmente el reality de convivencia 'La Granja VIP' donde Samahara Lobatón ha ingresado para poder llevarse el cuantioso premio. Antes de internarse, la influencer inició una demanda contra Bryan Torres por la pensión de sus menores hijos, pero ahora reveló que el salsero quería reducirlo. 

Samahara Lobatón afirma que sus hijos tienen muchos gastos

Durante la transmisión de 'La Granja VIP', Samahara Lobatón y Shirley Arica estuvieron conversando sobre los temas legales que tienen con sus exparejas y cómo han tenido problemas sobre la pensión de alimentos. 

Por su parte, la hija de Melissa Klug señala que realizó una demanda contra el padre de sus dos últimos hijos porque tienen gastos muchos mayores, de lo que el salsero de Barrio Fino le pasa. Así mismo, comenta que su menor hijo es alérgico causando que tenga aún mayores gastos. 

"Ahorita le he hecho un juicio de incremento de pensión a Bryan porque nuestro acuerdo en un inicio no era para quedar las cosas claras, pero mis hijos gastan mucha plata y él quiere castigarme con la plata. Quisiera que tuviera seis, siete años ya, pero mi hijo es alérgico a la proteína de la leche de la vaca, él toma una proteína que cuesta 250 para dos días, y para lo que me da", expresó Samahara.

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Bryan Torres pedía reducción de alimentos

Es así como Samahara Lobatón termina revelando que Bryan Torres estaba pidiendo bajar la pensión de alimentos para sus dos hijos, a pesar de conocer los gastos de sus menores y alergias que tienen. Incluso, señala que ella se ha hecho cargo de la matricula y muchos gastos escolares de sus niños, y que solo dejó la lista de útiles a los padres de sus hijos.

"Encima dice que me quiere hacer reducción de pensión. Mira que malo es, mi hija va al nido y yo pagué todo para matricularla, su uniforme, todo. Dejé la lista de útiles para él, que también se lo dejé a Youna, y es un mínimo no llega ni a 500 soles", declaró.

De esta manera, Samahara Lobatón comenta que solo lleva una relación de padres con Bryan Torres, a quien ha decidido demandar para aumentar la pensión de alimentos. Ahora, la influencer señaló que lejos de querer apoyar a sus niños por sus gastos, el salsero está pidiendo que se reduzca el pago causando la molestia de la joven. 

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