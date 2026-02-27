Darinka revela que Farfán no preguntó por los gastos escolares de su hija: "Mi pareja y yo cubrimos todo"

La polémica entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán vuelve a dar que hablar. Esta se intensificó luego de que Darinka detallara todo lo que ha tenido que pagar para el inicio del año escolar. La joven explicó que ya realizó varios gastos importantes sin recibir consultas del exfutbolista sobre las necesidades de la menor.

Darinka Ramírez sobre Farfán y los gastos escolares de su hija

La tensión entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán vuelve a dar que hablar en el mundo de la farándula. A pocos días del inicio de clases, la joven madre reveló que el exfutbolista no habría mostrado interés en los gastos escolares de su pequeña, lo que encendió el debate en televisión y redes sociales.

Según contó en "Arriba mi gente", la situación económica y familiar sigue siendo complicada. Darinka dejó en claro que ella ha asumido varias responsabilidades por su cuenta mientras se prepara el regreso al colegio de su hija.

"Ni siquiera ha preguntado qué es lo que necesita la bebe para el inicio escolar, que ya es la siguiente semana. Eh, bueno, yo ya hice el pago inicial, la matrícula, se tiene que pagar la mensualidad, sus útiles ya ha sido entregados, su uniforme, son varios pagos, ¿no?", señaló durante la entrevista.

Además, cuando el reportero le preguntó si ella estaba cubriendo todo, respondió con total sinceridad que no está sola en esta etapa. Destacó el respaldo constante de su actual pareja en medio de esta situación familiar y legal.

"(¿Y todo eso tú has cubierto todo?) Y mi pareja, que es mi soporte ahorita", dijo, dejando claro que su actual relación se ha convertido en un apoyo clave en su vida diaria.

Nueva demanda y proceso legal por la tenencia

La situación legal también suma tensión al conflicto entre ambos. Darinka reveló que se habría iniciado un nuevo proceso relacionado con la tenencia compartida y la pensión de alimentos, algo que la tomó por sorpresa. Según comentó, el documento también hablaría de cambios en el tema económico.

"Me quedé en shock porque me enteré no por una notificación, sino por un asistente social que fue a mi anterior departamento donde estaba alquilando y yo ya me había mudado", explicó, evidenciando su desconcierto. "Ahí dice variación de prestar alimentos, o sea, entiendo que quiere pues puede ser lo más probable de disminuir el los montos. Bueno, es un una demanda más", dijo.

Darinka también se refirió al vínculo entre Farfán y su hija, asegurando que la relación no sería cercana en el día a día. También contó cuándo fue la última vez que el exfutbolista vio a la menor, dando a entender que los encuentros serían esporádicos.

"No tenemos relación, digamos, de padres. Eh, no sabe absolutamente nada si se enferma, si le pasa algo, eh, y tampoco lo que a lo que veo no le interesa", afirmó. "(¿Cuándo fue la última vez que vio a tu pequeña?) Ahora sí, el domingo, después de un mes creo, si no me equivoco", indicó.

El abogado de Darinka, Wilmer Arica, señaló que el pedido de tenencia compartida debe evaluarse con cautela, ya que existen factores que podrían influir en la decisión del juez. Explicó que la presencia del padre en la vida de la menor y las denuncias existentes son claves para determinar si esta medida es viable.

"En este caso existe una denuncia de violencia psicológica donde hay una menor que es una víctima indirecta, la cual también tiene medidas de protección. Por eso me llama la atención esta demanda de tenencia compartida", dijo el abogado.

Una nueva etapa personal

En medio del conflicto, la joven decidió mostrar a su actual pareja y destacar el rol que cumple en su hogar. Según contó, él convive con ellas y mantiene una relación cercana con la menor.

"Es muy persona muy atenta, servicial, con mi familia nos ha tratado muy bien y desde primer momento estuvo atento en hasta en las necesidades de mi hija", expresó con emoción. Sobre un eventual matrimonio, manifestó: "Lo hemos hablado, pero embarazada no, mejor ya después. Ya tengo a quien me tire las flores: mi hijita. Ella súper contenta. Me pide que ya su hermanita nazca".

En conclusión, Darinka Ramírez dejó claro que atraviesa una etapa marcada por demandas, gastos escolares y tensiones legales con Jefferson Farfán. Sin embargo, aseguró que hoy se siente más tranquila enfocándose en su familia, su nueva pareja y el bienestar de su hija, pese a que el conflicto con el exfutbolista aún no tiene un cierre definitivo.