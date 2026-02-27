Revelan emotivo video de Lizeth Marzano horas antes de ser atropellada por Adrián Villar: "No quiso dejar de entrenar"

El caso de Lizeth Marzano sigue generando conmoción en el país. Este 26 de febrero, Magaly TV La Firme difundió imágenes inéditas que muestran cómo la campeona nacional de apnea pasó sus últimas horas antes de ser atropellada por Adrián Villar en San Isidro el pasado 17 de febrero.

Una faceta artística que pocos conocían

En la edición del 26 de febrero, Magaly Medina reveló fotografías y videos grabados apenas un día antes del accidente. Las imágenes no correspondían a una competencia ni a un entrenamiento deportivo, sino a un momento íntimo vinculado a otra de sus pasiones: la música.

"Nosotros tenemos acá un video que nos han alcanzado", anunció la conductora mientras en pantalla aparecía una fotografía donde Lizeth compartía con un grupo de músicos.

Además, en la imagen, la joven lucía sonriente, rodeada de quienes formaban parte de un proyecto artístico que recién empezaba a explorar.

"Es una foto donde ella estaba con sus compañeros músicos. Se había interesado en aprender a tocar saxofón y en unirse a un grupo de jazz. El que vemos adelante es su profesor de saxofón y el que estaba fomentando que varios músicos se unieran en este grupo artístico", explicó Magaly.

La escena mostró a una Lizeth distinta a la atleta disciplinada que el público conocía. Allí no competía ni entrenaba; aprendía. La música ocupaba un espacio cada vez más importante en su rutina diaria. Según detalló la conductora, el material fue entregado con autorización expresa del profesor que le dictaba clases.

"Después tenemos un video que nos han proporcionado, lo tengo con la autorización de su profesor, cuando ella tocaba el saxofón, sus clases de saxofón", precisó antes de emitir las imágenes.

En el video se escuchaban las notas del instrumento. Aún en proceso de perfeccionamiento, pero firmes y constantes, reflejaban dedicación y disciplina. No parecía un simple pasatiempo ocasional, sino una actividad asumida con el mismo compromiso que caracterizaba su carrera deportiva.

"Bueno, ella era una mujer ávida de conocimiento. No solo le gustaba el buceo, no solo además estudiaba una maestría, sino también tenía tiempo para dedicarlo al arte", enumeró la conductora.

La decisión que marcó su última noche

El momento más conmovedor llegó cuando el programa reconstruyó lo ocurrido el día del accidente. Lizeth asistió a sus clases de música hasta las 9:30 p.m. y luego mantuvo su rutina habitual de entrenamiento.

"Ella ese día, el de los trágicos hechos, tomó sus lecciones hasta las nueve y media de la noche y luego se iba para entrenar", explicó Magaly. La joven no interrumpía sus actividades; organizaba su tiempo para cumplir con cada una de sus metas.

Sin embargo, aquella noche el entrenador no pudo llegar. La práctica programada no se desarrollaría como estaba previsto. A pesar de ello, Lizeth tomó una decisión que evidenció su constancia.

"El entrenador no había podido llegar, así que decidió, como estaba cerca un campeonato, salir a correr sola, porque no quería quedarse ese día sin hacer sus ejercicios", contó la conductora.

Esa determinación la llevó a salir sola a entrenar. Horas después, el atropello ocurrido en San Isidro apagó la vida de una joven que combinaba deporte, estudios y arte con disciplina y entusiasmo.

Las imágenes difundidas por "Magaly TV La Firme" no solo reconstruyen las últimas horas de Lizeth Marzano, también revelan la dimensión humana de una joven que buscaba crecer en distintos ámbitos. Más allá del proceso judicial que continúa, el país recuerda hoy a una deportista comprometida y apasionada.