Precio del DÓLAR HOY, martes 17 de marzo: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en el Perú hoy martes 17 de marzo inició unos puntos a la alza en comparación a este fin de semana pero sin mostrar alteraciones tan drásticas. Por ello, te informamos el precio de venta y compra de la moneda estadounidense.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este martes 17 de marzo, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica en S/ 3.425 para la compra y S/ 3.439 para la venta. Estos valores se mantuvieron desde el sábado 14, indicando que podría seguir en ese camino.

En comparación con jornadas recientes, el tipo de cambio ha permanecido en un rango poco mayor sin presentar variaciones bruscas. Por ejemplo, el lunes 16 de marzo, la moneda estadounidense se movió alrededor de los S/ 3.446 en compra y S/ 3.453 en venta, manteniendo un rango estable durante la semana pasada.

Precio del dólar del 1 al 17 de marzo. (SUNAT)

A nivel nacional, el mercado cambiario sigue mostrando orden y previsibilidad pese a las dificultadas , lo que favorece la planificación económica de empresas y familias. La estabilidad del tipo de cambio permite que pagos en dólares, importaciones y contratos internacionales se realicen con mayor seguridad y menor riesgo financiero.

En el plano internacional, el dólar global continúa influenciado por decisiones de política monetaria en Estados Unidos y el comportamiento de los mercados externos. Sin embargo, no se han registrado shocks económicos fuertes que impacten de manera directa el tipo de cambio en el Perú, lo que ayuda a sostener su estabilidad.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 17 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En síntesis, el dólar en el Perú continúa mostrando una tendencia estable y controlada al inicio de marzo. Mientras no existan factores externos o internos de alto impacto, el tipo de cambio seguiría moviéndose dentro de un rango cercano y predecible para la economía nacional.