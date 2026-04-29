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Precio del DÓLAR HOY, miércoles 29 de abril: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio para hoy miércoles 29 de abril registra una ligera variación en la compra y venta en alza en el mercado peruano.

Precio del DÓLAR HOY, miércoles 29 de abril.
Precio del DÓLAR HOY, miércoles 29 de abril. (Composición: La Karibeña)
29/04/2026

El precio del dólar en Perú este miércoles 29 de abril de 2026, amaneció con variaciones a la alza en el mercado cambiario respecto al fin de semana. La moneda estadounidense mantiene un rango a la alza en sus valores tras semanas de las elecciones generales, mantente al tanto antes de realizar algún tipo de cambio. 

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este miércoles 29 de abril, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en S/ 3.513, mientras que el precio de venta alcanza los S/ 3.519. Estas cifras representan un pequeño incremento frente al día anterior, pero sin generar un impacto significativo.

Durante esta semana, el dólar se ha mantenido alrededor de los S/ 3.43 y S/ 3.44, con movimientos mínimos entre cada jornada. Por ejemplo, el sábado 25 se ubicó en S/ 3.467 para la compra y S/ 3.478 para la venta, valores muy cercanos a los actuales. Ahora, este martes, el tipo de cambio mostró una leve subida, dentro de un margen controlado.

Precio del dólar del 1 al 28 de abril. (SUNAT)
Precio del dólar del 1 al 28 de abril. (SUNAT)

Este comportamiento refleja una tendencia estable con una ligera inclinación al alza. Aunque el dólar ha subido algunos céntimos en los últimos días, no se han registrado movimientos bruscos que generen preocupación en el mercado.

En medio de este panorama, el mercado se mantiene atento al contexto político local, marcado por las Elecciones Generales de Perú 2026. Sin embargo, hasta el momento, este proceso no ha generado sobresaltos importantes en el tipo de cambio. A nivel internacional, la estabilidad en los mercados financieros también contribuye a mantener el dólar dentro de un rango controlado.

Para los peruanos, esta estabilidad representa tranquilidad. Evita cambios bruscos en los precios de productos importados o servicios ligados al dólar.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 29 de abril de 2026 estás pensando en comprar o vender dólares, lo más recomendable es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento para evitar sorpresas. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar informado te ayudará a cuidar tu dinero y sacarle un mejor provecho.

Además, se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier operación. No solo la SUNAT brinda esta información, también existen otras fuentes confiables donde puedes verificar el tipo de cambio actualizado del día:

En conclusión, el dólar en Perú presenta variaciones a la alza este miércoles 29 de abril, pero se mantiene estable. Todo indica que el tipo de cambio seguirá moviéndose de manera moderada en los próximos días.

Temas relacionados actualidad Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Dólar hoy Precio del dólar Superintendencia de Banca y Seguros

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