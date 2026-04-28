RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

Pamela Franco responde al padre de su hija: "Mejor que me diga que le pague el psicólogo"

En una entrevista, Pamela Franco no dudó en comentar sobre la reciente carta notarial que le envió el padre de su hija y señala que están gastando dinero en demandas innecesarias.

Pamela Franco responde al padre de su hija por carta notarial
Pamela Franco responde al padre de su hija por carta notarial (Composición Karibeña)
28/04/2026

Como se recuerda, Pamela Franco ha decido no callar más sobre el padre de su hija, ha contado sus vivencias sobre su rol como pareja y padre. Es así como ahora ha recibido una carta notarial del reconocido cantante de cumbia y ha decidido responderle reafirmando sus declaraciones. 

El padre de su hija no la apoyó en su viaje por salud

El programa 'Amor y Fuego', fue en busca de Pamela Franco para conocer su declaración tras la carta notarial del padre de su hija. Así mismo, reveló que cuando realizó el viaje junto a su pequeña por temas de salud, él no habría apoyado con nada más adicional que solo la pensión. 

"Yo no sé de dónde dice que tiene plata, plata, pero a la hora de la hora, Dios mío, me he tenido que ir de viaje y para la niña ni 10 céntimos. Porque la pensión no lo es todo, hay que pasar cosas muy fuertes. Aquellos padres que pasan lo mismo que yo me deben entender porque tampoco voy a dar cosas específicas de las que yo paso como mamá", declaró. 

Pamela Franco aconseja invertir el dinero en cosas necesarias

En otro momento de la conversación, la artista comenta que sería indicado gastar dinero en temas importantes y necesarias como para su hija, y no en demandas como actualmente lo está haciendo el padre de su pequeña.

"Yo creo que nosotros en la posición que estamos deberíamos tener dinero o nuestro poco dinero que tengamos, por ahí que trabajamos, deberíamos utilizarlo en otras cosas y no en demandas innecesarias. Hasta ahorita no veo su carta notarial para sus amigos que se han dedicado muchísimo tiempo de hablar de las mamás de sus hijas, de sus hijas a nombrarlas", señaló. 

Esposa de Reimond Manco lo habría perdonado tras infidelidad ¿Estuvieron juntos en la playa?
Lee también

Esposa de Reimond Manco lo habría perdonado tras infidelidad ¿Estuvieron juntos en la playa?

Así mismo, aclara que es desgastante todo lo que viene pasando y que aparentemente haga perder el tiempo como dinero en abogados. 

"Es desgastante, la verdad el muchacho no sé pues, ya pues si le hace falta, si está mal, en vez de que me mande carta notarial que me haga perder, o sea gastar en abogados y todo, mejor que me diga que le pague el psicólogo", dijo. 

Magaly Medina se emociona en graduación de la hija de Alfredo Zambrano en Boston: "Orgullosos de ti"
Lee también

Magaly Medina se emociona en graduación de la hija de Alfredo Zambrano en Boston: "Orgullosos de ti"

Temas relacionados carta notarial padre de su hija pague psicólogo Pamela Franco

Siga leyendo

Lo Más leído

Diego Chávarri da detalles de la relación que tuvo con Onelia Molina: "Me quitó el celular y la billetera"

Hermano de Pompinchú alerta complicación en su salud y pide ayuda: "Sus riñones están bien dañados"

Onelia Molina sorprende al tomar inesperada decisión sobre su futuro: "Quiero darme un espacio para mí"

Pamela Franco se quiebra al revelar que su hija es autista y conmueve con su testimonio: "Es difícil"

Samahara Lobatón sale de "La Granja VIP" y le gritan en la calle: "Todo el Perú sabe que eres una mentirosa"

últimas noticias
Karibeña