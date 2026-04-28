Pamela Franco responde al padre de su hija: "Mejor que me diga que le pague el psicólogo"

Como se recuerda, Pamela Franco ha decido no callar más sobre el padre de su hija, ha contado sus vivencias sobre su rol como pareja y padre. Es así como ahora ha recibido una carta notarial del reconocido cantante de cumbia y ha decidido responderle reafirmando sus declaraciones.

El padre de su hija no la apoyó en su viaje por salud

El programa 'Amor y Fuego', fue en busca de Pamela Franco para conocer su declaración tras la carta notarial del padre de su hija. Así mismo, reveló que cuando realizó el viaje junto a su pequeña por temas de salud, él no habría apoyado con nada más adicional que solo la pensión.

"Yo no sé de dónde dice que tiene plata, plata, pero a la hora de la hora, Dios mío, me he tenido que ir de viaje y para la niña ni 10 céntimos. Porque la pensión no lo es todo, hay que pasar cosas muy fuertes. Aquellos padres que pasan lo mismo que yo me deben entender porque tampoco voy a dar cosas específicas de las que yo paso como mamá", declaró.

Pamela Franco aconseja invertir el dinero en cosas necesarias

En otro momento de la conversación, la artista comenta que sería indicado gastar dinero en temas importantes y necesarias como para su hija, y no en demandas como actualmente lo está haciendo el padre de su pequeña.

"Yo creo que nosotros en la posición que estamos deberíamos tener dinero o nuestro poco dinero que tengamos, por ahí que trabajamos, deberíamos utilizarlo en otras cosas y no en demandas innecesarias. Hasta ahorita no veo su carta notarial para sus amigos que se han dedicado muchísimo tiempo de hablar de las mamás de sus hijas, de sus hijas a nombrarlas", señaló.

Así mismo, aclara que es desgastante todo lo que viene pasando y que aparentemente haga perder el tiempo como dinero en abogados.