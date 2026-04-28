Magaly Medina se emociona en graduación de la hija de Alfredo Zambrano en Boston: "Orgullosos de ti"

Magaly Medina sorprendió al ausentarse de su programa en vivo tras viajar a Estados Unidos, lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores. Sin embargo, luego se conoció que el motivo fue especial: acompañar a Silvana, hija de su esposo Alfredo Zambrano, en la ceremonia de graduación de su maestría.

Magaly celebró la graduación de su hijastra Silvana Zambrano

Este martes 28 de abril, Magaly Medina vivió un emotivo momento familiar junto a su esposo Alfredo Zambrano, tras viajar hasta Boston para acompañar a Silvana, hija del notario, en la ceremonia donde recibió el grado de Maestría en Ciencias en Psicología de la Consejería.

A través de sus redes sociales, la conductora de 'Magaly TV: La Firme' compartió parte de su preparación para el evento, mostrándose con un traje sastre en tono rosado antes de asistir a la ceremonia.

"Preparándome para la ceremonia de graduación de la maestría de nuestra Silvana", escribió en una de sus publicaciones.

Más adelante, la popular 'urraca' también se dejó ver junto a su esposo en camino a la Northeastern University, reconocida casa de estudios ubicada en Boston, donde la joven culminó su maestría.

Durante el trayecto, la conductora le preguntó: "Llegó el día de la graduación mi amor, ¿estás emocionado?", a lo que el notario respondió afirmativamente con un "mucho" y un gesto afectuoso.

Magaly Medina también compartió imágenes de la ceremonia, donde Silvana Zambrano fue llamada al estrado para recibir su diploma. Visiblemente emocionada, la conductora le dedicó un mensaje de orgullo a su hijastra de 27 años.

"Estamos orgullosos de ti", reflejando el cercano vínculo familiar que comparten.

@jojoitaz Magaly en la graduación de la hija de su esposo Alfredo Zambrano ♬ sonido original - Jojozz

¿Magaly Medina se juntó con la exesposa de Alfredo Zambrano?

Magaly Medina compartió que la madre de la joven, Claudia Almenara, exesposa de Alfredo Zambrano, también estuvo presente en la ceremonia, hecho que confirmó cuando uno de sus seguidores le preguntó sobre su asistencia: "Por supuesto! Es su madre".

Cabe recalcar que no es la primera vez que la conductora de televisión acompaña a su hijastra en un momento importante. Anteriormente, también estuvo presente en su graduación en Perú, cuando culminó sus estudios de Psicología en la Universidad de Lima.

En conclusión, Magaly Medina celebró un importante momento familiar en Boston al acompañar la graduación de la hija de su esposo Alfredo Zambrano, reafirmando la buena relación que mantiene con la joven profesional. El encuentro también contó con la presencia de la exesposa del notario, reflejando la armonía familiar en esta ocasión especial.