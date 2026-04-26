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¡INESPERADO!

Susana Alvarado sorprende al responder si planea tener hijos: ¿Qué dijo la cantante de Corazón Serrano?

La cantante de cumbia se pronunció sobre la posibilidad de convertirse en madre y su respuesta no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Susana Alvarado sorprende al responder si planea tener hijos.
Susana Alvarado sorprende al responder si planea tener hijos. (Difusión)
26/04/2026

Susana Alvarado, una de las voces más reconocidas de Corazón Serrano, volvió a captar la atención no solo por su carrera musical, sino por su vida personal. La artista sorprendió al pronunciarse sobre la posibilidad de ser madre, en medio del interés por su relación.

Susana Alvarado descarta por ahora convertirse en madre

Durante su reciente aparición en el programa 'El Reventonazo de la Chola', la intérprete respondió con sinceridad a las preguntas sobre su presente sentimental y profesional, dejando en claro cuáles son sus prioridades en esta etapa de su vida.

En la entrevista, la conductora no evitó tocar el tema de su relación y el impacto que esta ha tenido en su popularidad. En ese contexto, consultó a la cantante si su romance había influido en el cariño de sus seguidores. Lejos de mostrarse incómoda, Susana respondió con seguridad y agradecimiento hacia su público.

"¿Tu relación ha sido que tengas más fans o menos?", preguntó la conductora, a lo que la artista respondió: "El cariño es el mismo incluso agradezco a toda la gente que da fe a nuestra relación y siempre está apoyando. El que te apoya te apoya sola o con lo que tengas".

Sin embargo, el momento que más llamó la atención llegó cuando fue consultada sobre la posibilidad de convertirse en madre. La cantante fue clara al señalar que, por ahora, no contempla esa opción, ya que mantiene su enfoque en el crecimiento profesional dentro de la agrupación.

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"Todavía no, estoy enfocada en mi trabajo. Tengo cuatro años en Corazón Serrano. Tengo 28 años", afirmó, dejando en evidencia que sus metas actuales están centradas en su carrera artística.

@rkt696

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Viaje a Aruba emociona a sus seguidores

Además de su vida sentimental, Susana Alvarado también generó comentarios en redes sociales por su reciente viaje a Aruba. La artista compartió con sus seguidores distintos momentos de su experiencia en la isla, mostrando paisajes y actividades que disfrutó durante su estadía.

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Desde su salida del aeropuerto, la cantante documentó el recorrido y evidenció su entusiasmo por conocer nuevos destinos. Sus publicaciones reflejaron un estado de ánimo positivo y relajado, lo que fue bien recibido por sus fanáticos.

Durante su visita, destacó especialmente algunas playas que lograron impresionarla por su belleza y particularidad. "Sorprendida con el encanto y diferencia de playas, esta fue una de mis favoritas. Aquí visité baby beach y rodger's beach", comentó, acompañando sus palabras con imágenes del lugar.

El viaje no solo le permitió desconectarse de la rutina, sino también reforzar su cercanía con el público a través de redes sociales, donde sus seguidores reaccionaron de manera positiva a cada publicación.

En conclusión, Susana Alvarado atraviesa una etapa de crecimiento personal y profesional. Mientras su relación sigue generando interés, deja en claro que su enfoque está en la música y en su desarrollo en Corazón Serrano. Por ahora, la maternidad no está en sus planes, aunque  continúa generando expectativa.

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