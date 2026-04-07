Susana Alvarado revela que se aleja temporalmente de Corazón Serrano ¿A qué se debe?

La cantante Susana Alvarado ha formado parte de Corazón Serrano desde hace más de 10 años, logrando alcanzar varios éxitos musicales con su voz. Ahora, la artista ha sorprendido a sus fanáticos al revelar que se alejaría por un tiempo del grupo de cumbia.

Susana Alvarado alejada de Corazón Serrano

A través de las redes sociales, Susana Alvarado como el resto de las integrantes de Corazón Serrano han revelado que estarán descansando de los escenarios por un tiempo por sus vacaciones. Es así como la intérprete contó que se fue de viaje junto su pareja, con quien tiene una sólida relación hasta el momento.

Según lo que ha revelado el grupo de cumbia, las vacaciones de las artistas empezaron desde el pasado lunes 6 hasta el 16 de abril. La intérprete de la cumbia peruana mostró como junto a su pareja, un periodista deportivo de la televisión, decidieron viajar juntos a Aruba mostrando cómo se emocionaban por este viaje donde incluso llevan medias con las caras del otro con corazones.

Cuando compartió la noticia luciendo muy emocionada por su viaje con su pareja, hubo un seguidor que quiso aconsejarla, pero la cantante respondió de manera contundente.

"Son tus vacaciones no las de él, priorízate querida, luego él terminará por decidir por ti en todo, recuerda mis palabras", le advirtió un seguidor, pero la cantante respondió: "Son nuestras vacaciones porque somos uno solo y no me equivoqué como dice la canción: 'La intuición no se equivoca'. No me equivoqué, nos vamos".

Dolores y sacrificios que revela la 'Morena de oro'

Durante el espectáculo realizado en el Estadio San Marcos, Susana Alvarado compartió con miles de asistentes la energía que la caracteriza, aunque no ocultó los efectos del paso del tiempo en su cuerpo. En entrevista para el programa Amor y Fuego, la artista expresó:

"Mientras más pasa la edad, los dolores de espalda son mucho más fuertes".

Alvarado ingresó a Corazón Serrano a los 18 años y, con 28 años de edad, acumula más de una década de intensa actividad artística. La cantante detalló que los constantes viajes, los tacones y la exigencia del ritmo de la industria musical implican un costo físico considerable.

"Tengo ya más de 10 años en este trabajo y es constantes viajes, tacones... más de 10 años es bastante tiempo", indicó, destacando que su pasión por la música la mantiene firme en los escenarios a pesar de las molestias.

De esta manera, Susana Alvarado lleva dedicándose 10 años a Corazón Serrano y ahora que están de vacaciones por varios días, decidió darse un viaje a Aruba junto a su pareja.