El grupo de cumbia Corazón Serrano vuelve al centro de la atención tras culminar un proceso de selección que reunió a decenas de talentos. Luego de tres jornadas de casting, la agrupación anunció a su nueva integrante: Sharik Danae Arévalo, de 19 años, quien ya se presentó junto a la orquesta ante el público.

Sharik Arévalo conquista el casting y cumple su sueño

Con apenas 19 años, Sharik Danae Arévalo se convierte en una de las apuestas jóvenes de Corazón Serrano. Su talento, carisma y experiencia previa fueron determinantes para sobresalir en el casting realizado en el Remanso de Comas, donde convenció al jurado pese a enfrentar algunas dificultades durante su presentación.

La joven artista ya había tenido contacto con los escenarios desde temprana edad. Participó en el programa 'Yo Soy' en sus versiones Kids, Nueva Generación y Duplas Perfectas, donde destacó por sus interpretaciones de Mon Laferte. Gracias a su desempeño, logró ser finalista en tres ocasiones, consolidando una base de seguidores y demostrando su versatilidad vocal.

Además, Sharik ha desarrollado una carrera como solista desde los 14 años, lanzando temas como "Un día más", "Cada vez" y "Alma intoxicada". Esta trayectoria le permitió llegar con mayor preparación al casting, aunque no estuvo exenta de contratiempos.

"Estoy en shock aún de verdad pensé que no iba a pasar por que como había dicho era mi primera vez cantando cumbia en un concurso. Tuve un pequeño percance con el audífono no escuchaba mi voz, me fui de tono y dije creo aquí queda todo pero no lo puedo creer", declaró emocionada tras conocer el resultado.

Sus palabras reflejan la sorpresa y emoción de haber logrado ingresar a una agrupación de gran trayectoria, pese a los obstáculos que enfrentó en el escenario.

@rkt696 Sharik Danae Arévalo, nueva integrante de Corazón Serrano, reacciona a su ingreso: "No lo puedo creer" ♬ sonido original - rkt696

Amy Peralta también destaca y entra en etapa formativa

El concurso no solo tuvo una ganadora. Otra de las participantes que llamó la atención fue Amy Peralta, quien también fue seleccionada, aunque su incorporación será progresiva debido a su edad. La joven iniciará una etapa de formación antes de integrarse oficialmente a Corazón Serrano.

Su elección evidencia la apuesta de la agrupación por descubrir y formar nuevos talentos dentro de la música tropical. Amy expresó su gratitud por la oportunidad y dejó en claro su compromiso con el proceso de aprendizaje.

"Agradecida con esta gran oportunidad no lo voy a defraudar y seguirme preparando para que salga mucho mejor. Yo estoy aquí para aprender y todo es un proceso", señaló.

La inclusión de ambas jóvenes refuerza la renovación constante del grupo, que continúa captando la atención de nuevas generaciones de seguidores.

En conclusión, la llegada de Sharik Danae Arévalo a Corazón Serrano marca una nueva etapa para la cantante y la agrupación. Su talento la llevó a cumplir uno de sus objetivos, mientras que el ingreso de Amy Peralta proyecta una apuesta a futuro. Con estas incorporaciones, el grupo reafirma su compromiso con la evolución de la cumbia peruana.