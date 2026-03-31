Perú empató 2-2 con Honduras y dejó escapar el triunfo en segundo amistoso de Mano Menezes

La Selección Peruana de Fútbol cerró la fecha FIFA con un empate 2-2 ante Honduras, en un partido que dejó sensaciones encontradas. Aunque mostró buen juego por momentos y tuvo como figura a Jairo Vélez, el equipo dejó escapar la victoria en los minutos finales, lo que reavivó dudas sobre el proceso de Mano Menezes.

Doblete de Jairo Vélez no fue suficiente para la Selección Peruana

El partido comenzó con una selección peruana decidida a imponer condiciones. Desde los primeros minutos, el equipo mostró iniciativa ofensiva, lo que se tradujo rápidamente en el marcador. Tras una destacada jugada por la banda izquierda de Joao Grimaldo, Jairo Vélez apareció para abrir el marcador y poner el 1-0 a favor de Perú.

La 'Bicolor' mantuvo el control del juego durante gran parte del primer tiempo, generando ocasiones y mostrando superioridad frente a su rival. Sin embargo, una desatención defensiva en los minutos finales de la primera mitad permitió que Luis Palma igualara el marcador para Honduras, pese al dominio peruano.

En la segunda parte, el técnico Mano Menezes decidió realizar varias modificaciones en busca de recuperar la ventaja. Salieron jugadores como Sonne, Yotún, Castillo y Araujo, mientras que ingresaron Carrillo, Noriega, Gruber y Huamán. Los cambios surtieron efecto y Perú volvió a adelantarse en el marcador.

A los 58 minutos, nuevamente Jairo Vélez se hizo presente, esta vez con un remate de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Jairo Concha. Con el 2-1, todo parecía encaminarse hacia una victoria peruana que habría significado el primer triunfo del nuevo proceso.

Cuando el partido parecía definido, Honduras encontró el empate en la última jugada del encuentro. A los 94 minutos, Darlin Mencía aprovechó una oportunidad en el área para sellar el 2-2 definitivo, dejando sin premio a una selección peruana que había hecho méritos para quedarse con la victoria.

Próximos retos de La Bicolor

El resultado dejó un sabor amargo en el equipo nacional, que buscaba recuperarse tras la derrota 2-0 frente a Senegal en el primer amistoso de esta fecha FIFA. Con este empate, la 'Blanquirroja' cierra su participación sin conocer el triunfo en los encuentros recientes bajo la dirección de Menezes.

Ahora, el equipo deberá enfocarse en su próximo desafío internacional. Perú se medirá ante España, una selección de gran trayectoria y campeona del mundo, en un partido que promete ser una prueba exigente para el conjunto nacional.

El encuentro está programado para el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, en México, un recinto con capacidad para más de 50 mil espectadores. Aunque aún no se ha confirmado el horario oficial, se espera que en las próximas semanas se brinden más detalles sobre este compromiso.

La transmisión del duelo estará a cargo de América TV y ATV en señal abierta, mientras que Movistar Deportes lo llevará por cable, permitiendo a los aficionados seguir de cerca este nuevo reto de la selección peruana.

En conclusión, el empate ante Honduras evidenció el potencial ofensivo y las falencias defensivas de Perú. Pese al buen desempeño de Jairo Vélez, el equipo no sostuvo la ventaja y volvió a ceder puntos al final. Con un nuevo reto en el horizonte, el comando técnico deberá hacer ajustes si quiere llegar mejor al duelo ante España.