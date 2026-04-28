Sporting Cristal venció 2-0 a Junior por la fecha 3 de la Copa Libertadores y es líder de su grupo

Noche de gloria en el estadio Alejandro Villanueva. Sporting Cristal dio un paso gigante en sus aspiraciones de clasificiar a la siguiente ronda tras derrotar por 2-0 a Junior de Barranquilla en un vibrante partido correspondiente a la Copa Libertadores. Con este resultado, el equipo dirigido por Zé Ricardo suma 6 puntos y se ubica como el nuevo líder del Grupo F.

Sporting Cristal se impone ante Junior

El encuentro comenzó con un trámite intenso, donde ambos equipos buscaban el protagonismo. Sin embargo, el punto de quiebre llegó a los 21 minutos cuando el defensor de Junior, Jermein Peña, vio la tarjeta roja directa tras una imprudente acción que dejó al equipo colombiano con diez hombres muy temprano en el partido.

A partir de ahí, Sporting Cristal tomó el control total de las acciones y asedió el arco defendido por Mauro Silveira. Pese a los intentos de Luis Iberico y Santiago González, quien estrelló un disparo en el poste, el primer tiempo terminó sin goles, pero con la sensación de que el grito sagrado estaba por caer.

En el complemento, la insistencia rimense tuvo su recompensa. A los 52 minutos, tras una excelente asistencia de pecho de Luis Iberico, el argentino Santiago González sacó un potente remate que, tras un ligero desvío, venció la resistencia colombiana. Las tribunas del estadio Alejandro Villanueva explotaron de emoción.

Junior intentó reaccionar con el ingreso de figuras como Luis Fernando Muriel, pero el orden defensivo de Sporting Cristal impidieron cualquier sorpresa. Cerca del final, a los 91 minutos, el recién ingresado Catriel Cabellos realizó una gran jugada en el área y con un remate cruzado selló el 2-0 definitivo. Los hinchas celestes se fueron contentos del estadio.

¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Luego de este importante resultado, Sporting Cristal es el líder del Grupo F de la Copa Libertadores con seis puntos. El equipo dirigido por Zé Ricardo ahora depende exclusivamente de sus propios resultados para inscribir su nombre en la siguiente instancia del torneo continental.

El próximo desafío en la agenda celeste será recibir a Palmeiras en Matute, para luego afrontar dos visitas consecutivas ante Junior en Colombia y Cerro Porteño en Paraguay. Un triunfo en la siguiente fecha no solo aseguraría el boleto a los octavos de final, sino que ratificaría el gran presente de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026.

En resumen, Sporting Cristal venció 2-0 a Junior en Matute por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026. Con este resultado, el equipo dirigido por Zé Ricardo no solo escala a la cima del Grupo F, sino que reafirma su condición de candidato para avanzar en el certamen continental.