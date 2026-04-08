Sporting Cristal venció 1-0 a Cerro Porteño en el debut de la Copa Libertadores 2026

El estadio Miguel Grau del Callao fue testigo de un inicio vibrante de la Copa Libertadores 2026. En un encuentro marcado por la intensidad, Sporting Cristal logró imponerse por 1-0 ante un aguerrido Cerro Porteño. El gol de la victoria llegó en los minutos finales, desatando la euforia de la hinchada celeste que vio a su equipo sumar sus primeros tres puntos en el torneo.

Sporting Cristal derrotó a Cerro Porteño

Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por Zé Ricardo mostró un juego más equilibrado. Con una presión alta y circulación de balón fluida, Sporting Cristal arrinconó a un Cerro Porteño que no pudo contar con Ignacio Aliseda y Fabricio Domínguez.

El punto de quiebre del partido ocurrió a los 43 minutos del primer tiempo. En una acción que rápidamente se volvió viral, Cecilio Domínguez, una de las figuras de Cerro Porteño, fue protagonista de la expulsión más insólita en lo que va del torneo.

Tras una disputa de balón que terminó en lateral, Domínguez lanzó deliberadamente el esférico al rostro de un jugador de Cristal frente al árbitro Darío Herrera. Tras la intervención del VAR, el juez principal cambió la tarjeta amarilla por una roja directa, dejando a Cerro Porteño con diez hombres justo antes del descanso.

En la segunda mitad, Sporting Cristal volcó toda su artillería al ataque. El técnico movió el banco e hizo ingresar a referentes como Yoshimar Yotún y al delantero brasileño Felipe Vizeu.

Cuando el empate parecía definitivo, Yoshimar Yotún envió un centro preciso al corazón del área en el minuto 82. Allí apareció Felipe Vizeu para desviar el balón frente a Arias y sentenciar el agónico 1-0.

Primeros tres puntos de Sporting Cristal

Sporting Cristal celebró un triunfo vital que no solo le da sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores, sino confianza para afrontar un grupo sumamente competitivo. Por su parte, Cerro Porteño se va de Lima con las manos vacías y una profunda autocrítica, especialmente tras la evitable expulsión de Domínguez.

Con este resultado, el equipo peruano se posiciona en la cima de su grupo, mientras que Cerro Porteño tendrá que recuperar terreno en su próximo partido en Asunción. La Copa Libertadores apenas comienza, pero Sporting Cristal ya dio un primer golpe de autoridad.

En resumen, Sporting Cristal venció 1-0 a Cerro Porteño en el estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 1 de Copa Libertadores 2026. Con este triunfo estratégico, el equipo peruano llega con la motivación al tope para su siguiente desafío internacional.