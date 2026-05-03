DT de Comerciantes Unidos protagonizó tenso cruce contra técnico de Cienciano y la Policía interviene

El agónico triunfo de Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega dejó tres puntos clave y una nueva polémica con Horacio Melgarejo como protagonista. Tras el pitazo final, el técnico fue criticado por su comportamiento frente a Claudio Biaggio, en un episodio que estuvo cerca de terminar en agresión.

Celebración, insultos y tensión tras el pitazo final

El encuentro, que se definió en los últimos segundos, parecía terminar sin mayores incidentes. Sin embargo, la tensión acumulada durante los 90 minutos se desbordó tras el gol decisivo de Neri Bandiera, que llegó en los descuentos (90+10') y desató la celebración del cuadro cusqueño.

Luego del tanto que selló la victoria, el banco de Cienciano estalló de emoción. En medio de ese contexto, algunas expresiones de Horacio Melgarejo dirigidas hacia Claudio Biaggio habrían elevado la tensión al máximo. Aunque no se han precisado todos los detalles de lo dicho, el intercambio fue suficiente para encender los ánimos en el campo.

Tras el final del encuentro, Biaggio intentó mantener la compostura. Se acercó a saludar a los jugadores rivales en un gesto de deportividad, pero la situación ya estaba cargada. Camino a los vestuarios, el malestar se hizo evidente y el ambiente se tornó cada vez más hostil.

La controversia no quedó dentro del campo. Horacio Melgarejo decidió no presentarse a la conferencia de prensa posterior, lo que generó incomodidad entre los periodistas. En su lugar, el asistente Cristian Ruggeri asumió la vocería, una decisión que fue interpretada por algunos como una evasión ante las críticas.

Previo a los incidentes en el estacionamiento del estadio Garcilaso, hubo un primer encontronazo al final del partido rumbo a los camerinos de parte del CT de #ComerciantesUnidos contra el DT de #CIENCIANO, Horacio Melgarejo. https://t.co/VeD6j0Td9v pic.twitter.com/DVg2qJoWO2 — Jehofred Sulca Warton (@GargantadelGol) May 3, 2026

Enfrentamiento fuera del estadio y posibles sanciones

Minutos después, la tensión se trasladó a los exteriores del estadio. Un video difundido en redes sociales mostró a Claudio Biaggio esperando a Melgarejo en la zona de estacionamientos. Cuando el técnico de Cienciano apareció, fue rápidamente resguardado por efectivos policiales, evitando un posible enfrentamiento físico.

El episodio reflejó que la situación no se había calmado tras el partido. El malestar también se extendió a los jugadores de Comerciantes Unidos, quienes no dudaron en cuestionar el comportamiento del entrenador rival.

"Así les quedó... nos dijeron. Cienciano es un club grande, no se merece al técnico que tiene", expresaron, dejando en evidencia su indignación.

Hasta el momento, la Liga 1 no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. No obstante, el reglamento contempla sanciones en casos de conducta antideportiva, por lo que no se descarta una investigación que podría alcanzar a ambos entrenadores.

En conclusión, el triunfo de Cienciano quedó opacado por una nueva polémica que vuelve a poner en debate la conducta de sus protagonistas fuera del juego. Más allá del resultado, lo ocurrido en Cusco reabre la discusión sobre el respeto y el fair play en el fútbol peruano.