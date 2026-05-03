Johanna San Miguel se quiebra al recordar momentos con Manolo Rojas: "Lo llevo en mi corazón"

A un mes de la muerte de Manolo Rojas, el mundo artístico peruano sigue rindiéndole homenaje. Su fallecimiento el 27 de marzo dejó un vacío en la TV nacional, y figuras como Johanna San Miguel lo recordaron con emoción al evocar los momentos que compartieron con el comediante.

Johanna San Miguel recuerda con emoción a Manolo Rojas

Durante su participación en el programa El Reventonazo de la Chola, conducido por Ernesto Pimentel en su icónico personaje de la Chola Chabuca, Johanna San Miguel revivió los instantes compartidos con Manolo Rojas, especialmente aquellos en los que colaboraron para contenido digital.

La actriz relató cómo surgió la idea de grabar juntos para redes sociales y destacó la disposición inmediata del comediante, quien aceptó la propuesta con entusiasmo. Al ver imágenes de esas colaboraciones, la emoción la desbordó y su voz se quebró al recordar la complicidad que lograron construir.

"Normalmente no subo mucho contenido pero dije me encantaría que Manolo sea como esposo y aceptó altoque muy entusiasta e hicimos varios contenidos que tenemos todavía por ahí", comentó.

San Miguel resaltó que guarda los mejores recuerdos del humorista, a quien describió como una persona cercana y generosa. Asimismo, aseguró que su legado permanece vigente en la memoria de quienes lo conocieron y del público que disfrutó de su trabajo.

"Yo lo llevo en mi corazón con una sonrisa y está vivo porque acá nosotros lo recordamos", afirmó, dejando en claro que su recuerdo trasciende su ausencia física.

Artistas se reúnen en homenaje a Manolo Rojas a un mes de su fallecimiento

El viernes 24 de abril en el Teatro Bianca artistas compartieron una velada llena de sentimientos encontrados. Sus hijos, Manuel y Rubí, junto a su esposa Marisol, lideraron la organización del evento, demostrando fortaleza en medio del dolor y un profundo amor por el artista.

Durante la ceremonia, Manuel Rojas dedicó sentidas palabras a su padre, resaltando no solo su talento, sino también su calidad humana dentro y fuera de los escenarios.

"Mi padre era un gran amigo, gran ser humano y gran consejero. Se lo debo todo a él, a mi madre y a mi hermana que sabe cuánto la adoraba, era su niña bonita y ahora más que nunca le agradezco a todas las personas con su presencia, él se lo merecía y queríamos cumplirle este sueño", expresó.

Tal como ocurría en vida de Manolo Rojas, la noche logró arrancar sonrisas y emociones entre los asistentes. El público, sus colegas y amigos vivieron momentos de alegría y nostalgia, recordando anécdotas y celebrando su legado artístico.

Entre los presentes destacaron figuras como Fernando Armas, Hernán Vidaurre, Carlos Vílchez, Paty Alquinta, Bettina, 'El Chorry' y el elenco de "El Reventonazo". Además de agrupaciones musicales de cumbia y Amaranta.

@rkt696 Artistas se reúnen en homenaje a Manolo Rojas a un mes de su fallecimiento ♬ sonido original - rkt696

En conclusión, E recuerdo de Manolo Rojas sigue más vivo que nunca entre sus seres queridos y el público que lo acompañó a lo largo de su carrera. Los homenajes y testimonios reflejan el impacto que dejó tanto en el ámbito artístico como en el personal.