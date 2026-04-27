Artistas se reúnen en homenaje a Manolo Rojas a un mes de su fallecimiento: "Queríamos cumplirle este sueño"

El mundo artístico peruano aún siente la partida de Manolo Rojas, cuya muerte generó tristeza entre colegas, familiares y seguidores. A un mes de su fallecimiento, su entorno organizó un emotivo homenaje que reunió a figuras del espectáculo para recordar su legado.

Una noche de recuerdos y gratitud en el Teatro Bianca

El homenaje se realizó el viernes 24 de abril en el Teatro Bianca, donde familiares, amigos y artistas compartieron una velada llena de sentimientos encontrados. Sus hijos, Manuel y Rubí, junto a su esposa Marisol, lideraron la organización del evento, demostrando fortaleza en medio del dolor y un profundo amor por el artista.

Durante la ceremonia, Manuel Rojas dedicó sentidas palabras a su padre, resaltando no solo su talento, sino también su calidad humana dentro y fuera de los escenarios.

"Mi padre era un gran amigo, gran ser humano y gran consejero. Se lo debo todo a él, a mi madre y a mi hermana que sabe cuánto la adoraba, era su niña bonita y ahora más que nunca le agradezco a todas las personas con su presencia, él se lo merecía y queríamos cumplirle este sueño", expresó.

Tal como ocurría en vida de Manolo Rojas, la noche logró arrancar sonrisas y emociones entre los asistentes. El público, sus colegas y amigos vivieron momentos de alegría y nostalgia, recordando anécdotas y celebrando su legado artístico.

Entre los presentes destacaron figuras como Fernando Armas, Hernán Vidaurre, Carlos Vílchez, Paty Alquinta, Bettina, 'El Chorry' y el elenco de "El Reventonazo". Además de agrupaciones musicales de cumbia y Amaranta.

Al día siguiente, sábado, la familia organizó una misa en su memoria al cumplirse exactamente un mes de su partida. Este espacio permitió a sus seres queridos reencontrarse, rendir homenaje y agradecer por la vida de un artista que dejó huella en la comedia peruana.

@rkt696 Artistas se reúnen en homenaje a Manolo Rojas a un mes de su fallecimiento ♬ sonido original - rkt696

Marisol cumple el sueño de Manolo Rojas junto a su hijo

Marisol volvió a tocar corazones al grabar una canción muy especial junto a Manuel Rojas, hijo del recordado cómico Manolo Rojas. Se trata del tema "Por ti llorando", un proyecto que nace como homenaje tras la reciente partida del artista.

"Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo", entonaron Marisol y Manuel Rojas, el hijo de cómico delante de las cámaras de "América Hoy".

A casi un mes de su fallecimiento, este gesto ha conmovido a muchos, ya que no solo es música, sino también un recuerdo lleno de cariño. La propia Marisol contó que esta canción tenía un significado especial, porque Manolo Rojas siempre quiso grabarla con ella, pero no se dio. Ella decidió cumplir ese deseo pendiente, pero esta vez junto a su hijo.

"Era la canción que a él cantaba y me decía: 'Con todo el mundo grabas, conmigo nunca grabas'. Entonces le digo: 'Es verdad y entonces ahora sí voy a grabar contigo'. Y no se pudo hacer con él y es por eso que pensé en Manuel. Y él muy amable aceptó", relató la cantante.

A un mes de su partida, el legado de Manolo Rojas sigue presente en quienes valoraron su talento. El homenaje de familiares y amigos celebró su trayectoria y su impacto humano. Entre risas y recuerdos, el artista permanece en la memoria colectiva como una figura imborrable del espectáculo peruano.