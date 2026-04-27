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¡EMOTIVO MOMENTO!

Hermano de Bruno Ascenzo se emociona al oficiar boda con Adrián Bello: "Los declaro marido y marido"

Franco Ascenzo fue el encargado de sellar la unión en una ceremonia íntima en Cusco, protagonizando uno de los momentos más significativos del matrimonio.

Hermano de Bruno Ascenzo ofició su boda con Adrián Bello en Cusco.
Hermano de Bruno Ascenzo ofició su boda con Adrián Bello en Cusco. (Composición: La Karibeña)
27/04/2026

Bruno Ascenzo selló su historia de amor con Adrián Bello en una ceremonia privada en el Valle Sagrado del Cusco. La pareja se dio el "sí" el 25 de abril en un entorno íntimo, rodeados de familiares y amigos. El evento destacó por su simbolismo y tuvo un momento emotivo con la participación de un integrante clave de la familia.

Hermano de Bruno Ascenzo protagoniza momento emotivo en la ceremonia

Lejos de una celebración multitudinaria, la pareja optó por un formato reservado que priorizó lo espiritual. La noticia se confirmó horas después en redes sociales, donde imágenes y detalles del evento generaron expectativa entre seguidores y figuras del espectáculo.

Uno de los instantes más conmovedores de la ceremonia lo protagonizó Franco Ascenzo, quien tuvo el honor de oficiar la boda. Este gesto cobró un valor especial, ya que años atrás Bruno había cumplido el mismo rol en el matrimonio de su hermano con la artista Alejandra Cisneros.

Durante el acto, Franco Ascenzo tomó la palabra para formalizar la unión con un mensaje cargado de simbolismo, que emocionó a los presentes por su conexión con la tradición andina y el entorno natural. 

"Bajo el poder que me han otorgado los novios, los presentes y los ausentes, con la energía de los apus del valle y el pago a la tierra, los declaro marido y marido", expresó, en una escena que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la ceremonia.

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La elección del Valle Sagrado como escenario no fue casual, ya que aportó un marco espiritual y cultural que reforzó el significado del compromiso entre ambos.

@rkt696

Hermano de Bruno Ascenzo ofició su boda con Adrián Bello en Cusco

♬ sonido original - rkt696

Figuras del espectáculo acompañaron a la pareja

Aunque los novios mantuvieron la ceremonia en estricta privacidad, diversos reportes señalaron la presencia de figuras del mundo artístico. Entre ellas, Stephanie Cayo y Alejandro Sanz, quienes fueron vistos en Cusco días antes del evento, lo que alimentó versiones sobre su participación en la boda.

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Asimismo, otras figuras del medio local también habrían formado parte de esta celebración especial. Entre los nombres que trascendieron destacan Denisse Dibós, Melania Urbina, Giovanni Ciccia, Gachi Rivero, Gisela Ponce de León, Luciana Blomberg y Alicia Mercado, quienes habrían acompañado a la pareja en este momento significativo.

Pese a la expectativa generada, los detalles de la ceremonia se han mantenido bajo reserva, lo que ha incrementado el interés del público por conocer más sobre este enlace que reunió a varias figuras del entretenimiento.

@riclatorrez #brunoascenzo y #adrianbello se dieron el sí acepto en #cusco . #peru #viral ♬ sonido original - Ric La Torre

En conclusión, la unión de Bruno Ascenzo y Adrián Bello marca un paso clave en su historia y destaca por su carácter íntimo y simbólico. Con una ceremonia cargada de emociones y gestos familiares, la pareja consolida una relación que ha crecido con los años, priorizando lo esencial.

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