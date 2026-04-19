Renato Rossini Jr. arremete contra el público por eliminarlo y salvar a Gabriela Herrera: "Celebran la infidelidad"

Renato Rossini Jr. se convirtió en el más reciente eliminado de 'La Granja VIP' al no contar con el respaldo del público. Tras su salida, el joven cuestionó la decisión de los televidentes y lanzó un polémico mensaje en el que aludió a la supuesta normalización de la infidelidad, en referencia a lo ocurrido entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera.

Renato Rossini Jr. cuestiona al público tras su eliminación de 'La Granja VIP'

En la quinta semana de 'La Granja VIP', Renato Rossini Jr. fue eliminado tras no superar en votos a Gabriela Herrera. Luego de su salida, el hijo de Renato Rossini se pronunció a través de redes sociales, donde compartió videos comentando su experiencia en el reality.

En ellos, arremetió contra el equipo 'Los Reales', integrado por Diego Chávarri, Gabriela Herrera, Pamela López, Paul Michael, Cri Cri, Mark Vito y Mónica Torres, asegurando que contaban con cierto favoritismo dentro del reality.

"Vamos a ver a quien ponemos en el duelo del capataz, a ver si no les tiembla siempre porque no pueden ganar nunca. Tienen que inventarles reglas para que puedan salvar sus c*litos", comentó.

Sin embargo, sus declaraciones no quedaron ahí. Rossini Jr. también cuestionó directamente la decisión del público por salvar a Gabriela Herrera, sugiriendo que su permanencia estaría influenciada por la reciente polémica en torno a su cercanía con Diego Chávarri, pese a que él mantiene una relación.

"Vivimos en un país donde se arañan porque hablo en inglés, pero celebran la infidelidad y cubren la violencia de género en nuestra pepa. ¿Qué se puede esperar?", expresó, evidenciando su molestia tras su eliminación del reality.

Renato Rossini Jr. insulta a sus compañeros de 'La Granja VIP'

Renato Rossini Jr. generó polémica en redes sociales al enfrentarse a usuarios que cuestionaron su comportamiento dentro de 'La Granja VIP'. El exsaliente de Ale Fuller aseguró que su eliminación se debió a su buen desempeño en las competencias y no dudó en lanzar duros calificativos contra sus compañeros.

"Me tuvieron que sacar porque si no me ganaba el capataz a todos los pobres diablos de los reales, todos unos buenos para nada, nunca me ganaron en nada. En la semana 13 ya hubiera sido capataz 6 veces mínimo", escribió Rossini Jr.

En conclusión, Renato Rossini Jr. evidenció su molestia tras no contar con el respaldo del público de 'La Granja VIP', cuestionando su decisión y generando polémica con sus declaraciones. Sus comentarios no solo encendieron las redes sociales, sino que también lo posicionaron como uno de los participantes más polémicos del reality.