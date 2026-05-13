Papá de Gabriel Meneses alerta sobre posible operación tras fuerte caída en EEG: "Gritaba de dolor"

Gabriel Meneses preocupó a sus seguidores tras sufrir una fuerte caída durante una competencia de "Esto es Guerra". Tras confirmarse que presenta fracturas en las vértebras, su padre, Javier Meneses, se comunicó con "Magaly TV, La Firme" y reveló detalles del delicado estado de salud de su hijo, además de contar que los médicos evalúan si será necesaria una operación.

Papá de Gabriel Meneses revela posible operación tras caída

Gabriel Meneses preocupó a los seguidores de "Esto es Guerra" luego de sufrir una fuerte caída durante una de las competencias del programa. El integrante de los 'Combatientes' terminó golpeándose contra una estructura cercana a la piscina y tuvo que ser atendido de emergencia.

El accidente ocurrió mientras Gabriel participaba en una prueba física frente a Raúl Carpena. Tras el impacto, el chico reality no pudo continuar y fue llevado a una clínica para ser evaluado por los médicos. Horas después, se conoció que el joven sufrió fracturas en las vértebras, por lo que viene siendo sometido a varios exámenes para saber qué tan grave es su lesión.

Javier Meneses, padre de Gabriel y recordado conductor de "Zona de Impacto", se comunicó con "Magaly TV, La Firme" para contar cómo se encuentra su hijo tras el fuerte golpe. El padre del participante explicó que los médicos ya le hicieron una tomografía, pero todavía necesitan revisar los resultados de una resonancia para tomar una decisión final.

"Le han hecho una tomografía que no es 100% exacta. Ahí arroja que tiene fractura en la L2, que es como una vértebra. Está jod... y ahora con la resonancia vamos a ver, porque el doctor le dijo: 'lo más posible es que te operemos' y él obviamente no quiere operarse", comentó.

Con estas palabras, Javier Meneses dejó claro que la situación de Gabriel es delicada y que una operación todavía no está descartada. El papá del chico reality también recordó los minutos posteriores al accidente. Según contó, Gabriel quedó muy afectado por el golpe y sentía dolores muy fuertes.

"Se golpeó feo, pero con unos dolores... gritaba de dolor", manifestó el padre de Gabriel Meneses sobre el estado de salud de su hijo.

Gabriel reaparece desde la clínica

Luego del accidente, Gabriel Meneses reapareció en "Esto es Guerra" desde la clínica donde se encuentra internado. El joven habló con el programa y contó cuál es su diagnóstico hasta el momento.

"Tengo una fractura en las vértebras. Me están trayendo los resultados de las resonancias para ver si es fractura en una o en dos. Lo que me tranquiliza es que puedo mover todo", señaló el participante.

@ameg_pe 12.05.26 | Gabriel Meneses explica cómo fue su fuerte caída en EEG. Fuente: Instagram de Gabriel Meneses ♬ sonido original rizitop🇵🇪

Pese al susto, Gabriel intentó mostrarse tranquilo. Además, resaltó que puede mover su cuerpo, algo que le da un poco de calma en medio de la preocupación. El también actor explicó qué sintió al momento de caer durante la competencia. Según dijo, el impacto fue tan fuerte que quedó en shock por unos segundos.

"Al caer me golpeé con mi propia rodilla y como que eso me noqueó un poco. Sentí todo el corrientazo atrás y era un dolor que me dejó en shock. Simplemente estaba concentrado en respirar", agregó. "Lo primero que pensé al caer fue: 'No voy a volver a caminar'. Fue horrible, porque el impacto me dejó en shock. Gracias a los doctores que me atendieron", dijo en otra historia.

En conclusión, Gabriel Meneses atraviesa un momento delicado tras sufrir una fuerte caída en "Esto es Guerra" y presentar fracturas en las vértebras. Su padre, Javier Meneses, reveló que los médicos evalúan una posible operación, mientras el participante continúa internado y a la espera de resultados más precisos. Por ahora, su familia y seguidores permanecen atentos a su evolución.