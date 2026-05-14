Deysi Araujo advierte a Melcochita por romance con joven de 22 años: "Lo tiene para el gasto"

Melcochita volvió a estar en el centro de la polémica tras oficializar su romance con Heydi Amado Gálvez, una joven de 22 años, luego de su separación de Monserrat Seminario. La noticia generó diversas reacciones en la farándula, entre ellas la de Deysi Araujo, quien no dudó en opinar sobre la nueva relación del comediante.

Deysi Araujo opina sobre romance de Melcochita

Melcochita oficializó su romance con Heydi Amado, joven que anteriormente era tratada como u na hija por su expareja Monserrat Seminario. Aunque ella aseguró que está enamorada y negó estar interesada en el dinero del humorista, la relación ha generado polémica por la diferencia de edad entre ambos.

Una de las que reaccionó al romance fue Deysi Araujo, quien durante una entrevista en 'Magaly TV: La Firme' aseguró que la joven estaría aprovechándose de la fama y el dinero del comediante. Incluso, advirtió que la relación podría terminar afectándolo tanto emocionalmente como en lo monetario.

"Que ella está por el dinero, por la fama aprovechándose de Melcocha. Lo tiene para el gasto y a los otros para el gusto. Cuando la chica le dé una patada en el trasero él se va quedar llorando y sin plata", comentó.

Asimismo, la exvedette le envió un contundente consejo a Melcochita y le pidió reaccionar frente a su actual relación. Según comentó, el comediante debe ser más cuidadoso y evitar rodearse de personas que puedan aprovecharse económicamente de él en esta etapa de su vida.

"Por favor, reacciona, piensa en que ya estás madurito y no puedes tener una chica ahí para que te sangre no más", agregó.

Hija de Melcochita reacciona a nuevo romance de su padre

Melcochita y Heidy Amado se presentaron en 'América Hoy' para hablar sobre su relación. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Susan Villanueva apareció en una llamada desde Estados Unidos y reveló que el romance tomó desprevenida a toda la familia, pues nunca imaginó enterarse de una situación así.

"Me dijo que sentía algo por ella, le pregunté cuántos años tenía y casi me da el patatuz. Imagínate, yo voy a cumplir 54 años, le dije que tenga cuidado, que recién había salido de una relación fuerte, que espere", señaló.

En conclusión, el romance entre Melcochita y Heydi Amado continúa generando fuertes reacciones en la farándula peruana. Mientras el comediante apuesta por esta nueva etapa sentimental, figuras como Deysi Araujo mantienen sus dudas y cuestionan las verdaderas intenciones de la joven.