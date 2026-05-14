Abogada niega que Christian Cueva quiera quitarle sus hijos a Pamela López: "Pide estar presente"

En los últimos días, Christian Cueva expuso sobre su situación legal con Pamela López por sus menores hijos. Así mismo, la influencer señaló que no piensa quedarse sentada mientras le quitan por la tenencia, pero la abogada del pelotero sale a aclarar.

Abogada de Cueva sale a aclarar

En el podcast 'Q Bochinche', la abogada de Christian Cueva acudió al set para aclarar algunos puntos después de las declaraciones de Pamela López por todo el lío legal. Ante eso, afirma que el 'Aladino' solo busca poder estar presente en ala vida de sus niños, más no quitarle a su madre.

"Christian Cueva no pretende quitarle sus hijos a la señora López. Él lo único que exige y pide, es querer estar presente en la vida de sus hijos. Él no es un padre ausente, lamentablemente la situación de él y el trabajo de él, obviamente no puede estar 24/7 con sus niños, pero acá estamos hablando calidad de tiempo", declaró.

Así mismo, recalca que tanto su patrocinado como la madre de los niños no estarían bien psicológicamente y tendrían que asumir sus errores para poder enmendarlos por el bien de sus hijos.

"Nosotros como defensa, ya basta de enfrentamientos, lo que nosotros queremos es el bienestar de esa criatura porque si la señora López está mal psicológicamente, de repente mi patrocinado también. Ambos tienen que asumir sus propias responsabilidades y sus propios errores para que podamos criar buenos niños porque están en plena formación", señaló.

Afirma nuevamente alienación parental sobre los niños

Durante la conversación, la abogada también reafirma que según los audios expuestos, se puede observar cómo hubo una alienación parental o una influencia de parte de la familia materna hacia los niños para que tengan una aparente mala relación con su padre, y por consecuencia, no quieran verlos.

"No es posible que las personas del entorno cercano de los niños, manipulen o envenenen los corazones de niños que no superan los diez años de edad, eso es lo que no podemos permitir", agregó la representante del pelotero al medio de streaming.

De esta manera, la abogada de Christian Cueva sale en defensa de su patrocinado señalando que no busca quitarle los niños a Pamela López, solo busca estar presente para ellos en el poco tiempo que puede, ya que por su trabajo no puede estar con ellos todo el tiempo. Aún así señala que buscan el bienestar de los tres menores de edad.