Christian Cueva se pronuncia tras denuncia de Pamela López: "Pido perdón, quiero que me dejen jugar fútbol"

Christian Cueva finalmente se ha pronunciado luego de qué Pamela López lo denuncia por violencia familiar. El exfutbolista de Alianza Lima compartió un extenso comunicado en redes sociales donde pide perdón por su actitud y pidió que lo dejen jugar al fútbol, alegando que es su único sustento.

El futbolista utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un comunicado a la opinión pública donde reflexiona sobre las acusaciones que pesan en su contra e indicó que se defenderá, ya que es un tema complejo. Además, dejó entrever que las criticas en su contra serían muy duras.

"He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo y ahora se me acusa de abusador y no creo serlo. Sé que tengo una personalidad compleja que va más allá de lo que se puede ver de mí y me hago y haré responsable de mis Actos, lo que no implica que deje de defenderme y buscar aclarar, ante las autoridades, aquellos hechos que no se han contado de manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron", escribió en un inicio.