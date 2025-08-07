RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Diego Chávarri pide a Onelia que le devuelva el anillo de compromiso: "Lo empeño y me compro otra cosa"

Durante una entrevista, Diego Chávarri manda mensaje a su ex Onelia Molina y pide la devolución del anillo de compromiso que le dio hace tres años.

Diego Chávarri pide a Onelia que le devuelva el anillo de compromiso
Diego Chávarri pide a Onelia que le devuelva el anillo de compromiso (Composición Karibeña)
07/08/2025

El pasado lunes 4 de agosto, Diego Chávarri sorprendió al ingresar a 'Esto es Guerra' donde se encuentran participando su ex Onelia Molina y Mario Irivarren. Es así como el 'Diablito' hizo una solicitud a su expareja y pide la devolución del anillo de compromiso. 

Diego Chávarri quiere el anillo devuelta

Durante una entrevista con el programa 'Más Espectáculos', Diego Chávarri estuvo respondiendo tras su regreso al reality 'EEG'. Es así como el joven habló sobre el anillo de oro que le entregó a Onelia Molina en el 2022, cuando se comprometieron. Ahora, el 'Diablito' pide que le devuelva para poder comprarse otra cosa con el dinero al empeñarlo. 

"Nos han dicho que ella te entregó el anillo que tú le diste, un anillo de oro", le pregunta el reportero, y Diego responde: "No, más bien que me lo mande. (¿No te lo han regresado?) Que me lo manden porque lo empeño y ya me compro otra cosa. (Estás como Rafael Cardozo, pidiendo anillo) Claro, no me hagas hablar. Que se lo quede y si me lo quiere devolver que me lo mande".

¿Cómo fue su última comunicación con Onelia?

Diego Chávarri se sometió a la prueba del 'Espejo de la Verdad' en 'EEG' y tenía que responder algunas preguntas. Es así como fue consultada sobre su pasada relación con Onelia Molina. Una de las interrogantes más picantes fue: "¿Cuándo fue la última vez que tuviste algún tipo de comunicación con Onelia Molina?".

El conductor le dio la posibilidad de pasar la pregunta si se sentía incómodo, pero Diego mantuvo su posición firme y decidió responderla, no sin antes dejar un mensaje que puso en jaque a la competidora. 

"Yo sí voy a ser sincero (...) Creo que la respuesta de Onelia el lunes fue 'ocho o nueve meses atrás', pero no ha sido eso. No me quiero equivocar, pero ha sido hace un par de meses", dijo.

Diego también agregó que el único motivo por el que tuvieron contacto fue debido a que tenían que solucionar un tema económico y solo se comunicaron a través de algunos correos electrónicos.

Finalmente, el chico reality Diego Chávarri afirma que no desea incomodar a su ex Onelia Molina y mucho menos a Mario Irivarren. Aunque durante una entrevista, sí pidió que la joven odontóloga le devuelva el anillo de compromiso de oro que le entregó en el 2022, antes de finalizar su romance. 

