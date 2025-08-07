Samahara Lobatón 'cuadró' a seguidor tras comentario sobre sus hijas: "Hay algo que se llama génetica"

Samahara Lobatón volvió a llamar la atención de sus seguidores por su frontalidad al momento de enfrentar críticas. En esta ocasión, la hija de Melissa Klug decidió responder sin filtro a un usuario que realizó un desafortunado comentario sobre el aspecto físico de sus hijas, a quienes suele mostrar con discreción en su cuenta de Instagram.

Samahara Lobatón contesta a usuario por mal comentario sobre sus hijas

Samahara suele responder las preguntas que le hacen sus seguidores mediante la popular caja de preguntas en Instagram, pero en esta ocasión decidió ponerle un alto a los comentarios ofensivos. Un usuario cuestionó la complexión física de sus hijas, y la influencer no dudó en responder con un mensaje contundente que compartió públicamente en sus historias.

"Gordura no es sinónimo de estar sano. Ser delgado no es sinónimo de estar enfermo", escribió al inicio.

Luego, explicó que la contextura de sus hijas tiene que ver con su herencia genética, por lo que le parece inaceptable que se juzgue a menores de edad por su físico. En su descargo, también señaló que evita compartir detalles sobre sus hijas justamente para evitar comparaciones innecesarias.

"Hay algo que se llama genética. ¿Por qué esperarías que mis hijas fueran 'gorditas' si yo soy delgada y lo he sido toda mi vida?. Es de mal gusto que hables de cuerpos de bebés. ¿Quién te dijo que ser 'gordita' es estar sana? Por esta razón no subo cuánto pesan y miden, porque no pueden comparar a los niños", sentenció.

Samahara Lobatón respondió a usuario.

Samahara sobre viaje de su hija a EE.UU.

Samahara Lobatón también utilizó sus redes sociales para responder a los cuestionamientos sobre la visita de su hija a EE. UU. Cuando un seguidor le preguntó cómo se sentía sin su pequeña, ella respondió con sinceridad:

"¿Cómo te sientes en estos momentos sin tu hijita?", le preguntaron a la hija de Melissa Klug. Samahara respondió: "Soy mamá gallina y lo soy con todos mis hijos, definitivamente, no es fácil, pero también sé que mi mayor acto de amor hacia ella es que ella pueda pasar unos días con su papá".

La hija de Melissa Klug recalcó que nunca ha impedido que la menor vea a su padre. En respuesta a los comentarios que sugieren lo contrario, Samahara aclaró que este no es el primer viaje que realiza su hija para reencontrarse con Youna.

"Xianna ha viajado, desde que me separé, al menos una vez al año. Tienen memoria frágil", respondió tajante, destacando que la relación entre padre e hija siempre ha sido una prioridad para ella.

Samahara sobre el viaje de su hija.

Samahara Lobatón volvió a demostrar que no tolera comentarios que afecten a sus hijas y que está dispuesta a defenderlas con firmeza en redes sociales. Con respuestas directas, no solo aclaró rumores sobre su rol como madre, sino que también evidenció la presión que enfrentan muchas figuras pública.