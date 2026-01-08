'Prima' de Josimar sorprende al compartir ecografía de los mellizos: "El tiempo pasa y no se detiene"

Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar, ha estado ausente de las redes sociales y ahora, decidió compartir una fotografía de la ecografía que se hizo en su embarazo. En aquella foto se evidenciaría el tiempo que tiene la joven venezolana.

La 'Prima' de Josimar comparte ecografía

Por medio de las historias en sus redes sociales, Verónica González volvió aparecer para mostrar una ecografía de los mellizos que espera del peruano Josimar. Como lo ha revelado, la venezolana estaría en la dulce espera tras su encuentro en España con el salsero hace unos meses atrás.

"El tiempo pasa y no se detiene", escribió la joven en la fotografía que publicó en sus redes sociales con un mensaje conmovedor.

Así mismo, la joven también mostró que aquella foto correspondería cuando cumplió 14 semanas y tres días de su gestación. Como lo mencionó anteriormente, esto sería producto de su encuentro íntimo en agosto de 2025.

Historia de Verónica González

El salsero unido a su familia

El popular salsero Josimar sorprendió a sus seguidores al compartir una tierna postal familiar por Navidad, en la que aparece junto a María Fe Saldaña, sus dos pequeños hijos y su hermana Jonely Fidel. Tras un año lleno de titulares y comentarios en redes por su polémica con la 'prima', el intérprete de "La Protagonista" decidió cerrar el 2025 mostrando su lado más familiar y dejando atrás las polémicas.

"Feliz Navidad mi gente linda del mundo", escribió el cantante en la descripción de su publicación, acompañada de corazones y emojis navideños.

En la imagen se ve a los cinco sonrientes frente a un gran árbol de Navidad lleno de luces, lazos dorados, adornos rojos y muchos regalos. Todos lucen pijamas iguales de color rojo, con estampados de personajes de Disney, como Mickey Mouse y el Tío McPato, lo que dio un toque alegre y familiar a la foto.

Josimar aparece abrazando a su bebé, mientras que María Fe sostiene a su hija mayor con ternura. A un costado, su hermana Jonely completa la escena, irradiando felicidad. Mostrando así que su familia se mantiene unida a pesar de los problemas con Verónica González.

De esta manera, el artista Josimar sigue negando la paternidad de los hijos que espera Verónica González, pero la joven ha decidido mostrar pruebas por interno a algunos medios. Ahora, compartió la ecografía que se hizo de sus mellizos cuando tenía 14 semanas aproximadamente.