Carolina Jaramillo recuerda a Paul Flores con emotivo mensaje en Año Nuevo: "Todavía duele todos los días"

Parafrasear esta información cómo una nota periodística de más de 400 palabras con poca voz pasiva,y respetar la estructura: introducción, dos subtítulos, conclusión y respetar las citas:

El Año 2025 nos dejó una mala noticia como la perdida de la vida del cantante Paul Flores 'El Ruso' a manos de los extorsionadores. Desde ese día su familia y su esposa Carolina Jaramillo viven una perdida incosolabñe y en medio de las celebraciones de fin de año le dedicó un extenso mensjae.

Emotivo mensaje de Carolina Jaramillo por Año Nuevo

A un día de recibir el 2026, Carolina recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir imágenes de la celebración de Año Nuevo junto a sus seres queridos, acompañadas de un profundo mensaje que reflejó el dolor que aún le acompaña.

"Este año me enseñó cosas que jamás pensé aprender. Me rompió, me dejó sin aire, me obligó a ser fuerte cuando lo único que quería era llorar. Perdí al amor de mi vida y con él se fue una parte de mí... y todavía duele, todos los días", escribió la joven.

Además mencionó que a pesar de la dura perdida que tuvieron que vivr este año, se pudo levantar y recalcó que es por que seguramente 'El Ruso' la hubiera querido ver así.

"Fue un año de silencios largos, de sonrisas sostenidas con el alma cansada, de noches en las que solo Dios y Paul saben cuánto lloré. Pero también fue el año en el que aprendí a levantarme por mi hijo, por mi familia, y porque sé que Paul así lo hubiera querido", agregó.

La joven también destacó el apoyo recibido de familiares, amigos y seguidores durante este difícil proceso, subrayando la importancia de la fe y la resiliencia.

"Hoy cierro este año con lágrimas, sí... pero también con fe, con gratitud por quienes se quedaron, por quienes me abrazaron sin preguntar, y por Dios, que nunca me soltó la mano. Que el nuevo año me regale paz, sanación y un poquito de calma para el alma. Feliz año a todos", concluyó.

Recuerdos de Navidad

Este mensaje de Año Nuevo no fue el primero que Carolina compartió en estas fechas. Durante la Navidad, recordó con emotividad la última celebración junto a su esposo, resaltando el amor y la unión familiar que los caracterizó.

"Nuestra última Navidad juntos. Una foto que hoy duele, pero que también guarda todo el amor que fuimos como familia. Esta Navidad no es fácil... es una Navidad con el corazón herido, con silencios que pesan y abrazos que faltan. Paul, te extraño más de lo que las palabras pueden decir. Fuiste amor, fuiste hogar, fuiste fuerza para nosotros. Sigues siéndolo...... Seguimos de pie, con dolor, sí... pero también con amor eterno. Siempre juntos. Siempre en el corazón", expresó.

En conclusión, el inicio del 2026 representa un nuevo ciclo para Carolina Jaramillo y su familia, quienes buscan reconciliarse con la ausencia de Paul Flores mientras honran su memoria. Sus mensajes, llenos de nostalgia y resiliencia, reflejan cómo el amor y la fe ayudan a sobrellevar la pérdida y encontrar esperanza.