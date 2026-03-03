Magaly INDIGNADA con abogado al decir que Adrián Villar no estaba obligado a entregarse: "Hay el deber moral"

Hoy se llevó a cabo la audiencia para definir la prisión preventiva a Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano. Lo que llamó la atención es que su abogado César Nakasaki señaló que según la ley, su patrocinado no estaba obligado a entregarse y Magaly Medina arremete con todo.

Magaly sobre defensa de Adrián Villar

El programa de 'Magaly TV: La Firme' se ha encargado de averiguar varios detalles sobre el caso de Lizeth Marzano para apoyar a la familia de la deportista, pero hoy al escuchar al abogado César Nakasaki en la audiencia defendiendo a Adrián Villar, expresó su molestia.

"Su defensa tan airada buscó como torcer la ley para su defendido, a mí me ha sonado indignante, como una cachetada. Trastocando la ley para defender algo que no se debe defender, porque ahora todos los que ma*** van a tener una salida y van ocultarse de la ley, no van entregarse a la justicia porque el abogado ha dicho que tenemos el derecho constitucional de no entregarnos", expresó.

En ese sentido, la conductora de televisión comenta que el abogado del joven de 21 años que atropelló a Lizeth Marzano causando su fallecimiento por no auxiliarla, estaría dando una salida para otras personas que han cometido un delito.

"Que tienen todo el derecho a fugarse, a resistirse a la ley, tienen todo el derecho constitucional a no entregarse. Yo siempre he dicho que Nakasaki es un súper abogado, alguna vez fue mi abogado aunque con él me fui a la cárcel, me hubiera gustado que me defienda así, ahí se luchaban contra otros factores", agregó.

¡Existe el deber moral!

Así mismo, Magaly Medina señala que existe el deber moral donde una persona tiene que entregarse ante la ley tras saber que cometió un delito y arrebató la vida de alguien.

"¿Cómo que no existe el deber de entregarse? Hay el deber moral que va más allá de la ley, y felizmente tenemos jueces que ven más allá de las letras que dicen en el código penal y van actuar suponemos nosotros en ese criterio de consciencia que les da interpretar la ley, y no torcida a nuestro regalado gusto", aclaró.

De esta manera, la conductora Magaly Medina que ha seguido e investigado cada paso del caso Lizeth Marzano, ha mostrado su indignación tras escuchar al abogado de Adrián Villar señalando que su patrocinado no tenía el deber de entregarse ante la ley.