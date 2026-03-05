Backus presenta la primera guía de consumo responsable para bodegas, bares y restaurantes

Backus presentó la primera edición de la Guía de Consumo Responsable, una herramienta práctica que consolida su compromiso con la moderación y fortalece las buenas prácticas de venta y servicio de bebidas alcohólicas en el país. Esta iniciativa pone en el centro a las personas, la convivencia y el disfrute responsable, reconociendo a la cerveza como una bebida de moderación, natural y vinculada a la gastronomía y a los momentos de encuentro que forman parte de la cultura peruana.

La guía ha sido desarrollada por Backus y Fundación Backus y se implementará en una primera etapa en articulación con la Municipalidad de Miraflores. Se capacitará a más de 700 funcionarios municipales, fortaleciendo criterios de moderación, prevención y convivencia en el distrito. El programa se ampliará a bodegas, bares y restaurantes de Miraflores y se proyecta replicar el modelo en al menos diez municipalidades adicionales, consolidando una red de trabajo articulado para promover la moderación desde el ámbito local.

"En Backus creemos que la moderación es un pilar para el desarrollo sostenible de nuestra categoría. Esta guía nos permite pasar del compromiso a la acción y fortalecer el trabajo conjunto con autoridades y actores clave para generar un impacto duradero", señaló Rodrigo Gallegos, Director de Legal y Asuntos Corporativos de Backus.

Rodrigo Gallegos, Director de Legal y Asuntos Corporativos de Backus.

Esta primera edición de la guía aborda cinco ejes principales: principios clave de la moderación, protocolos de venta responsable, buenas prácticas de atención y servicio, el rol de la cerveza como bebida de moderación y una trivia educativa que refuerza los aprendizajes de forma didáctica. Desde la Municipalidad de Miraflores destacaron la importancia de sumar esfuerzos para fortalecer una cultura de moderación en el distrito.

"Para nosotros como comuna, resulta importante potenciar esta iniciativa, pues nuestro objetivo es poder fortalecer la seguridad de vecinos y visitantes. El consumo responsable de bebidas alcohólicas no sólo ayuda a reducir accidentes de tránsito, sino que además protege a los consumidores y evita que se conviertan en potenciales víctimas de la inseguridad. En Miraflores promovemos la actividad económica, siempre que sea responsable y segura", señaló Carlos Canales, alcalde de Miraflores.

Desde hace más de 146 años, Backus impulsa iniciativas orientadas a promover la moderación en el país, incorporando alternativas sin alcohol y capacitando a quienes están en contacto directo con los consumidores. Esta guía representa un nuevo paso en ese compromiso, con un enfoque cercano, práctico y alineado con la vida cotidiana de las personas. La presentación oficial de la guía se realizó en la Municipalidad de Miraflores, con la participación de autoridades locales, gremios, líderes corporativos y representantes de Backus, marcando el inicio de un trabajo sostenido que busca generar un impacto positivo y duradero en el distrito.

Moderación

En Backus, la moderación es un compromiso permanente. La compañía impulsa iniciativas orientadas a promover decisiones informadas y hábitos de disfrute equilibrado, entendiendo que el disfrute y la responsabilidad van de la mano.

Backus: Primera Guía de Consumo Responsable

Este enfoque parte de escuchar activamente a consumidores, clientes y a la sociedad, y se traduce en un portafolio diverso que acompaña distintas ocasiones de consumo, incluyendo alternativas sin alcohol. A través de programas de educación, capacitación y comunicación, Backus promueve recomendaciones claras para un consumo responsable, como conocer el contenido alcohólico de las bebidas, alternar con opciones sin alcohol, no conducir después de haber consumido alcohol y disfrutar siempre con comida y en compañía.

Sobre Backus

En Backus, estamos reinventando el futuro juntos. Soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Nos transformamos y desafiamos a nosotros mismos a liderar y hacer crecer nuestra categoría, ofrecer nuevas formas de responder a las necesidades de nuestros clientes y consumidores, y tener un impacto más significativo en nuestras comunidades, gracias a los más de 4 mil apasionados que son parte de la familia AB InBev en el Perú.

En resumen, Backus presentó la primera guía de consumo responsable para bodegas, bares y restaurantes. Con el lanzamiento, la compañia reafirma su compromiso con la promoción de hábitos saludables y la sostenibilidad en el sector comercial.