Monserrat Seminario asegura que hijo de Melcochita mandó a alguien para que la vigile

La crisis matrimonial entre Melcochita y su aún esposa Monserrat Seminario volvió a estallar, ahora que la madre de sus 3 últimas hijas salió al frente para responderle con todo, luego que el cómico anunciara que está decidido a divorciarse de ella.

¿Monserrat teme por su seguridad?

En plena emisión de "Magaly TV: La Firme", Monserrat Seminario sorprendió al contar detalles de su situación con Melcochita. Confesó que, en un primer momento, intentó recomponer la relación y hasta le pidió que regresara a casa con la esperanza de retomar la convivencia y dejar atrás los problemas que los distanciaron.

Monserrat Seminario durante su participación en el programa "Magaly TV: La Firme" aseguró que Pablo Villanueva Jr., hijo de Melcochita, habría contratado a un detective privado para que la vigile.

"Yo tengo un audio donde el hijo de Melcocha le manda un mensaje a la representante de mi esposo y ella me lo envía a mí. Dice que me están siguiendo y que él está pagando una fuerte cantidad de dinero. Eso significa que a mí me pueden hacer daño o matarme", comentó.

En esa misma línea, Monserrat Seminario expuso ciertas intimidades que vivió al lado de Melcochita, durante sus años de relación sentimental. Estas declaraciones dejaron atónitos a los televidentes.

"Es un ludópata de esos que se va al casino y puede perder hasta el calzoncillo, lo he vi perder más de 5 mil soles como si nada. (...) Además, es un cochino, no le gusta asearse. Hasta para eso tenía que lavarlo", sentenció Monserrat en vivo.

¿Ya quiere divorciarse?

Sin embargo, con el paso del tiempo, Monserrat Seminario aseguró que ya logró superar la ruptura y que está dispuesta a concederle el divorcio a Melcochita. Eso sí, dejó en claro que el proceso no será tan sencillo, pues advirtió que no piensa firmar los documentos con tanta facilidad.

"Está bien, pero si él quiere el divorcio que me firme a mis hijas para yo irme del país a España (le dé la autorización). Si lo hace no tengo problemas en darle su libertad, creo que es mejor para los dos", fue lo que aseguró rotundamente en el programa de la 'Urraca'.

En resumen, la relación de Monserrat Seminario y Melcochita ya no da para más, ya que constantemente se siguen lanzando dardos desde que anunciaron su separación. Incluso el cómico espera regresar a Perú en el mes de abril, para iniciar todos los trámites correspondientes para el divorcio, ya que ha dejado muy en claro que no tiene intenciones de regresar con la madre de sus últimas hijas menores.